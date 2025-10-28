Tajemnicza notatka: czy David Corenswet pojawi się w "Supergirl"?

"Supergirl": nowe spojrzenie na Karę Danvers

"Supergirl: Woman of Tomorrow" powstała na podstawie serii komiksów Toma Kinga i Bilquis Evely, w których postać Supergirl została zreinterpretowana. Jak zapowiadają twórcy, postać Kary będzie zupełnie inna, jeśli chodzi o charakter, od jej kuzyna. Clark Kent jest pełen optymizmu i wiary w ludzi; dorastał w bezpiecznych, komfortowych warunkach.

Filmowa Supergirl będzie musiała zmierzyć się z wewnętrznymi demonami. Inna również będzie jej sytuacja rodzinna - Kara musi poradzić sobie ze stratą bliskich. James Gunn, reżyser najnowszej odsłony przygód "Supermana" i twórca nowego filmowego uniwersum DC sugeruje nawet, że nowa wersja Supergirl będzie taką, jakiej fani dotąd nie znali.

Reklama

"Superigrl" trwają dokrętki

Zazwyczaj, gdy w medialnych doniesieniach pojawia się słowo "dokrętki" nie kojarzy się to najlepiej. Jednak w tym wypadku może oznaczać to coś zaskakująco dobrego.

Oficjalnie zdjęcia do najnowszej produkcji DC zakończyły się w maju, a teraz najświeższe plotki przekazał Daniel Richtman, który chętnie opowiada o tajemnicach Hollywood. Według jego źródeł dokrętki nie potrwają zbyt długo -około dwóch tygodni, a ich celem jest wprowadzenie ważnej dla uniwersum postaci.

Chodzi oczywiście o sceny z Davidem Corenswetem, który niedawno wcielił się w rolę Supermana . A co na to studio? Cóż, oficjalnie niczego nie potwierdzono, ale na wystawie w studio Warner Bros. brakuje stroju noszonego przez aktora. Na jego miejscu znajdziemy karteczkę z napisem:

"Kostium Supermana jest obecnie wykorzystywany w produkcji".

Na ten moment żadna inna produkcja z Supermanem nie rozpoczęła zdjęć, więc o pomyłce praktycznie nie ma mowy.

"Supergirl" powinna trafić do kin 26 czerwca 2026 roku.