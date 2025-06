Tajemnica Jodie Foster. Dlaczego od lat mówi "nie" temu jednemu reżyserowi?

Wes Anderson: wierny fan Jodie Foster

Wes Anderson to reżyser o wyjątkowej wrażliwości wizualnej i niepowtarzalnym stylu. Przez lata udało mu się zebrać wokół swoich projektów imponującą grupę aktorską - od Tildy Swinton, przez Scarlett Johansson, Adriena Brody'ego, po Bena Kingsleya. Jednak mimo wielu prób, jednej współpracy do dziś nie udało mu się zrealizować: z Jodie Foster. Reżyser przyznał ostatnio w rozmowie z Colliderem, że aż trzykrotnie proponował jej rolę w swoich filmach. Za każdym razem odpowiedź była odmowna.

"Przez lata miałem tyle filmów, do których zapraszałem Jodie Foster. Z każdym filmem szedłem do Jodie i oferowałem jej rolę. Wydaje mi się, że to były trzy, może cztery filmy z rzędu. Spotkaliśmy się, polubiłem ją. Miałem nadzieję ją przekonać. Uważam, że jest świetna. Pokochałem ją. W pierwszym filmie, który wyreżyserowała "Little Man Tate", wcieliła się w matkę. Pamiętasz ten film? Błyszczała tam" - wyznał.

Foster mówi "nie", ale Anderson nie traci sympatii

Mimo że amerykańska aktorka, znana z takich filmów jak Milczenie owiec czy Taksówkarz, konsekwentnie odrzucała propozycje Andersona, ten nie ukrywa, że nadal darzy ją ogromnym uznaniem. Przyznaje jednak, że kolejne próby mogą już być ryzykowne: "dziś nadal chciałbym zaangażować Jodie Foster. Tylko obawiam się, że po kilkukrotnym zapytaniu mogę nie mieć już dużych szans… Czasem mamy określony rodzaj pracy, jaki chcemy wykonać w danym miejscu w życiu, a my się nie złapaliśmy".

Dlaczego Foster nie zdecydowała się na udział w żadnym z projektów Andersona? Tego reżyser nie zdradza. Można jednak przypuszczać, że aktorka - bardzo selektywna w doborze ról - po prostu nie odnalazła się w jego charakterystycznym stylu narracyjnym.

"Fenicki układ" już w kinach. Foster znów poza kadrem

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes Wes Anderson zaprezentował swój najnowszy film "Fenicki układ", w którym zagrali m.in. Benicio del Toro, Mia Threapleton i Michael Cera. Produkcja dostępna jest już także w polskich kinach. I choć Foster znów nie znalazła się w obsadzie, reżyser nie zamyka przed nią drzwi. Czy czwarta propozycja jeszcze kiedyś padnie? Hollywood zna już nie takie historie.

Jedno jest pewne: jeśli kiedykolwiek Foster zdecyduje się na udział w projekcie Andersona, będzie to filmowe wydarzenie z ogromnym ładunkiem emocjonalnym - nie tylko dla fanów reżysera, ale także dla samej Jodie.

