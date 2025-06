Najlepszy polski horror? Zapomniane arcydzieło lat 80.

W polskim kinie nie brakuje perełek, które mimo swojego potencjału i uznania krytyki, zniknęły z radaru widzów na długie lata. Jednym z takich tytułów jest "Medium" - film z 1985 roku, który śmiało można nazwać pierwszym polskim horrorem okultystycznym. Za jego reżyserię i scenariusz odpowiadał Jacek Koprowicz, twórca takich obrazów jak "Przeznaczenie", "Alchemik" czy późniejsza "Mistyfikacja". Choć "Medium" nie mieści się w sztywnych ramach gatunkowych, to jego aura tajemnicy, niesamowitości i klimatu grozy stawia go w jednym szeregu z najlepszymi europejskimi thrillerami lat 80.

O czym jest film Jacka Koprowicza?

Akcja filmu toczy się w Sopocie w 1933 roku, w realiach Wolnego Miasta Gdańska. W mieście zaczynają dziać się rzeczy trudne do wyjaśnienia. Komisarz Selin (Władysław Kowalski) budzi się na plaży bez wspomnień z ostatnich godzin. Luiza (Grażyna Szapołowska), nauczycielka, niespodziewanie porzuca lekcję i kradnie z muzeum suknię z epoki. Andrzej (Jerzy Zelnik) przyjeżdża z Warszawy bez wyraźnego powodu, a Georg Netz (Jerzy Stuhr), garbaty cudzoziemiec, trafia do Sopotu z Berlina, nie mając pojęcia, co go tu sprowadziło. Nad miastem zbliża się zaćmienie Słońca, a fabuła z czasem robi się coraz gęstsza.