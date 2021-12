Akcja serialu "Kansas City" rozgrywać się będzie w czasach współczesnych. Jego bohaterem będzie legendarny nowojorski gangster Sal (w tej roli Stallone), który stanie przed trudnym wyzwaniem, jakim będzie przeniesienie jego gangu z Nowego Jorku do zamieszkałego przez prostolinijnych mieszańców Kansas City w stanie Missouri. Spotka tam zaskakujące postaci, które towarzyszyć mu będą w jego niekonwencjonalnej drodze do władzy.



Scenariusz serialu napiszą Taylor Sheridan i Terence Winter, a drugi z nich będzie też showrunnerem tego projektu. Aktualnie trwa kompletowanie zespołu scenarzystów. Oprócz zagrania w głównej roli, Sylvester Stallone będzie też producentem wykonawczym "Kansas City".

Gościnne występy Sylvestra Stallone'a

Sylvester Stallone pojawia się na małym ekranie niezmiernie rzadko i są to głównie gościnne role. Ostatnio można było go zobaczyć w jednym z odcinków hitowego serialu "Tacy jesteśmy", gdzie zagrał samego siebie. Przed kilkoma miesiącami nazwisko Stallone’a pojawiło się w kontekście innego projektu. Popularny Sly miał pomysł na serialowy prequel "Rocky’ego", a w mediach społecznościowych chwalił się, że zaczął już pisać scenariusz tej produkcji.



Po tym, jak w lutym podpisał umowę na wyłączność z koncernem ViacomCBS, Taylor Sheridan nie próżnuje. Nie tylko kontynuuje prace nad serialem "Yellowstone", którego jest autorem, ale też stworzył jego prequel zatytułowany "1883" (jego premiera już 19 grudnia) oraz serial "Mayor of Kingstown" z Jeremym Rennerem w roli głównej.



Sylvester Stallone: Malinowy król

