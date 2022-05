O losach kontynuacji "Supersamca" opowiedział w podcaście "Inside of You with Michael Rosenbaum" sam Judd Apatow . Jak się okazuje, reżyser filmu był chyba jedyną osobą chętną do stworzenia sequelu. "Wszyscy odpowiadali mi, że nie chcą zepsuć 'Supersamca', jeśli przez przypadek stworzymy gów...ą drugą część. A ja odpowiadałem im, że to tak, jak gdyby twórcy 'Rodziny Soprano' zrezygnowali z nakręcenia drugiego odcinka po nakręceniu pilota. Nie wiedziałem, dlaczego uważają, że zepsujemy sequel" - wyznał Apatow.

Reklama

"Supersamiec": Dlaczego nie powstał sequel komediowego hitu?

Reżyser "Supersamca" opowiedział też o tym, jaki był pomysł na kontynuację tego filmu. "Zawsze chciałem zrobić z nimi drugą część. Wiem, że Jonah Hill mówił wcześniej, że fajnie byłoby ją nakręcić, gdy razem z [Michaelem] Cerą będą mieli po 80 lat, ale ja naprawdę chciałem wyreżyserować drugą część z bohaterami w college'u. Jonah oblewa studia i pojawia się na uczelni Michaela" - ujawnił. Apatow nawiązał do wywiadu, w którym Hill dzielił się swoim pomysłem na "dwójkę". "Kiedy będziemy mieli po 80 lat, chciałbym nakręcić 'Supersamca 2'. Jego akcja działaby się w domu spokojnej starości. Nasze żony umierają i znowu jesteśmy singlami. To jedyny 'Supersamiec 2', jakim jestem zainteresowany" - mówił Hill w rozmowie z "W Magazine".

"Supersamiec" 1 / 8 Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Największym przeciwnikiem kontynuacji "Supersamca" od zawsze jest Seth Rogen , który jest współtwórcą scenariusza tego filmu i wystąpił w nim w mniejszej roli. "Tak szczerze, to nie sądzę, żeby pierwsza część potrzebowała poprawy bądź dodania do niej czegoś więcej. Jestem niewiarygodnie dumny z tego filmu. Ludzie nadal go oglądają. Do dziś zaczepiają mnie licealiści i mówią, że kochają 'Supersamca'. Jest postrzegany jako jeden z najlepszych filmów o liceum. Jestem przerażony, że mógłbym go zniszczyć, tworząc zły sequel bądź spin-off. Mam tak mało dobrych osiągnięć, że strach z nimi zadzierać" - stwierdził w jednym z wywiadów.

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach