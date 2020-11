Judd Apatow nakręci komedię o pandemii

Judd Apatow, twórca takich komedii jak "40-letni prawiczek" czy "Wpadka", zajmie się teraz nakręceniem komedii poświęconej pandemii COVID-19. Film pokaże Netflix, a Apatow będzie też jego producentem oraz współautorem scenariusza.

W nowym filmie Judda Apatowa zobaczymy kilka hollywoodzkich gwiazd? /Kevin Mazur /Getty Images

Film będzie opowieścią o grupie aktorów i aktorek, którzy z powodu wybuchu pandemii koronawirusa utknęli w hotelu podczas prac nad nowym filmem. Scenariusz razem z Apatowem napisze Pam Brady, scenarzystka "South Parku". Zarówno Apatow, jak i Brady, pracowali już wcześniej dla Netfliksa. On był jednym z autorów dostępnego tam serialu "Love", ona z kolei stworzyła serial "Lady Dynamite".



Nieznane są żadne szczegóły dotyczące obsady, ale informatorzy portalu "Deadline" twierdzą, że w filmie znajdzie się dużo "smakowitych" ról, co może sprawić, że będzie miał naprawdę gwiazdorską obsadę. Apatow w trakcie kariery współpracował już z takimi gwiazdami komedii, jak Steve Carell, Seth Rogen, Adam Sandler, Amy Schumer czy Bill Hader, którzy należą do grona jego ulubionych aktorów. Niewykluczone, że kilku z nich pojawi się więc w tym nowym projekcie Netfliksa.

Reklama

Ostatnim projektem Apatowa był film "Król Staten Island" wyprodukowany przez studio Universal Pictures. Pomimo planów na dystrybucję kinową, z powodu pandemii COVID-19 trafił on od razu na serwisy streamingowe. Teraz Apatow zdecydował się na współpracę z Netfliksem z powodów finansowych. Podczas gdy studio Universal, które do tej pory opierało się na dystrybucji kinowej, wciąż opracowuje swoją taktykę dystrybucyjną na nadchodzące miesiące, Netflix zapewnia finansowanie i platformę, na którą może trafić od razu gotowe dzieło.

Pandemiczna komedia nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje Apatow. Reżyser stworzy też dla HBO dwuczęściowy film dokumentalny poświęcony komikowi George'owi Carlinowi.