Sukces "Ministrantów" Piotra Domalewskiego. Film oczarował amerykańską publiczność

"Ministranci" Piotra Domalewskiego w 2025 roku podbili 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film zdobył tam aż osiem wyróżnień: najważniejszą statuetkę, Złotego Lwa, jaki i nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.

Teraz produkcja z powodzeniem podbija zagraniczne festiwale. Aurum Film poinformowało właśnie, że tytuł znalazł się wśród ulubieńców publiczności 37. edycji Palm Springs International Film Festival.

"Sukces 'Ministrantów' na Palm Springs International Film Festival! Film Piotra Domalewskiego znalazł się wśród ulubieńców publiczności festiwalu w selekcji Best of Fest" - czytamy na Facebooku.

"W minionym tygodniu nasza produkcja, pod angielskim tytułem 'The Altar Boys', została zaprezentowana w Palm Springs, a reżyser osobiście wziął udział w pokazach, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. Na podstawie ocen i reakcji publiczności, z prawie 170 tytułów z całego programu, organizatorzy wyłonili filmy, które cieszyły się największym uznaniem. W finałowej selekcji Best of Fest, skupiającej najlepsze tytuły festiwalu wybrane przez widzów, znaleźli się m.in. właśnie 'Ministranci'. [...] Dostrzeżenie filmu w USA to kolejny dowód na siłę tego tytułu bez względu na szerokość geograficzną!" - informuje Aurum Film.

"Ministranci": o czym opowiada film?

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Chłopcy zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja z czasem zamienia się w niebezpieczną grę, a bohaterowie balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem.

Główne role w filmie zagrali: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach-Baar (Gustaw "Gucci") oraz Mikołaj i Filip Juszczykowie (bracia Kurczak). Młodym aktorom partnerują gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska , Tomasz Schuchardt , Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny. Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest Piotr Domalewski.

Film trafił do kin w całej Polsce 21 listopada 2025 roku.

