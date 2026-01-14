Nowa odsłona ukochanej serii młodych Polaków. Warto było czekać

"Piep*zyć Mickiewicza 3" to opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą - i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość. Jak z tymi wyzwaniami poradzą sobie uwielbiani przez widzów bohaterowie?

"Ton kolejnej części 'Piep*zyć Mickiewicza 3' ewoluuje, ponieważ nasi bohaterowie stają się dojrzalsi" - mówi reżyserka filmu Sara Bustamante-Drozdek. - "W trzeciej odsłonie Dante, Nel, Korek, Cegła i spółka są już w klasie maturalnej, stają więc u progu dorosłości, i muszą po raz pierwszy w życiu podjąć decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Kluczowe było dla mnie zachowanie balansu pomiędzy młodzieńczą energią i dowcipem, który za tym idzie, a sytuacjami dramatycznymi, poważniejszymi, które nierozerwalnie łączą się z etapem życia naszych bohaterów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sekrety zza kulis „Piep*zyć Mickiewicza 3”! Polacy pokochali tę serię INTERIA.PL

"Dante mierzy się z nowym wyzwaniem" - zapowiada Hugo Tarres. - "Musi zdecydować, co chce robić w życiu i jaki kierunek obrać. Martwi się o przyjaciół i boi się, że przez studia ich paczka się rozpadnie".

W zupełnie innym punkcie drogi ku dorosłości znajduje się Nel, w którą wciela się Wiktoria Koprowska. - "Dużo się zmieniło. Pozytywnie. Nel przede wszystkim w końcu odnalazła siebie, swoją drogę, to co chce robić w życiu. Znalazła przyjaciół i otworzyła się na świat. To piękna przemiana. Jest szalenie ambitna, wie czego chce" - opowiada młoda aktorka.

"To piękna podróż, móc dorastać z tak wartością bohaterką, która na początku była niepewną siebie dziewczyną. Teraz możemy zobaczyć ją jako twardo stąpającą po ziemi, młodą kobietę, która ma plan na siebie i życie - jednocześnie nie straciła swojego uroku i zadziorności, za który widzowie tak ją polubili" - dodaje.

Na ekranie, poza Hugo Tarresem i Wiktorią Koprowską, ponownie zobaczymy: Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Aleksandrę Izydorczyk, Artura Gwizdaka.

Do obsady dołączył Aleksander Idzi, który debiutuje na wielkim ekranie. Tak opowiada o bohaterze, w którego się wciela: "Moja postać to ktoś, kto z pozoru ma wszystko pod kontrolą, ale w środku zmaga się z dużą niepewnością. Jest inteligentna, bywa ironiczna, czasem chowa emocje za żartem, ale tak naprawdę bardzo zależy jej na akceptacji i zrozumieniu. W tej części widzimy ją w momencie ważnego przełomu".

W filmie zobaczymy również: Weronikę Książkiewicz, Dawida Ogrodnika, Aldonę Jankowską, Jarosława Grudę i Annę Szymańczyk.

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafi do kin tuż przed Walentynkami - 13 lutego 2026 roku. Przedsprzedaż biletów na weekend walentynkowy już ruszyła.

"Piep*zyć Mickiewicza 3": O filmie

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość - od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle - powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".