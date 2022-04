Całe zamieszanie rozpoczęło się od zmieszczonego 24 kwietnia na Twitterze apelu jednego z internautów, by Chrisa Pratta zastąpić Patrickiem Wilsonem .

Jednym z komentujących wpis był... sam reżyser "Strażników Galaktyki". "Ale dlaczego? Z powodu twoich zmyślonych, całkowicie fałszywych wyobrażeń na jego temat? Dlatego, że ktoś powiedział ci o nim coś, co nie jest prawdą? Chris Pratt nigdy nie będzie zastąpiony jako Star-Lord, a jeśli tak się stanie, wszyscy odejdziemy razem w nim" - napisał James Gunn .

Reżyser "Strażników Galaktyki" odnosił się w swoim wpisie do krążących w internecie plotek na temat domniemanej przynależności Pratta do religijnej sekty, która zaleca m.in. terapię konwersyjną dla homoseksualistów.

"Wiem, do jakiego kościoła chodzi. A ty? Na pewno nie, ale usłyszałeś od kogoś, kto usłyszał od kogoś innego, gdzie [Pratt] chodzi od kościoła, więc zdecydowałeś: 'Okej wierzę w te okropne rzeczy, które przeczytałam w internecie o tym celebrycie'" - dodał Gunn.

"Strażnicy Galaktyki 3": Co wiemy o filmie?

Historia powstawania trzeciej części "Strażników Galaktyki" jest burzliwa. Wpływ na nią miała nie tylko pandemia. Z powodu obraźliwych tweetów Jamesa Gunna, które umieścił jakiś czas temu w Internecie, a potem je przypomniano, studia Marvela i Disneya zwolniły go z funkcji reżysera, choć dalej w planach było stworzenie filmu na podstawie jego scenariusza.



Później Gunn powrócił do projektu również jako jego reżyser. W grudniu 2022 roku na platformę streamingową Disney+ ma trafić wyreżyserowany przez niego świąteczny odcinek specjalny "Strażników Galaktyki", a trzecia część filmu trafi do kin 5 maja 2023 roku.

Jego akcja rozgrywać się będzie po wydarzeniach opowiedzianych w czekającym na premierę filmie "Thor: Miłóść i grom" , w którym pojawiają się Strażnicy Galaktyki. Wiadomo, że złoczyńcą w trzeciej części popularnej serii będzie Adam Warlock grany przez Willa Poultera .

