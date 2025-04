Star Wars Celebration: Interia w Japonii na święcie fanów "Gwiezdnych Wojen"

Star Wars Celebration: zlot fanów serii George'a Lucasa

Historia wydarzenia sięga 1999 roku, kiedy na ekrany kin weszło "Mroczne widmo" , czwarta, a chronologicznie pierwsza część sagi "Gwiezdne Wojny" . Fani uniwersum na kolejny film musieli czekać aż szesnaście lat, od premiery "Powrotu Jedi" . Na trzy tygodnie przed wejściem "Mrocznego widmo" na ekrany kin pojawił się pomysł, by zorganizować pierwszy - na taką skalę - zlot wielbicieli produkcji.

Na pomysł wpadł Dan Madsen, założyciel Official Star Wars Fan Club, który działał w Denver, od początku miało być to wydarzenie robione "dla fanów, przez fanów". Do stolicy Kolorado ściągnęły tłumy z całych Stanów. Na miejscu można było zobaczyć m.in. replikę ścigacza Anakina Skywalkera i X-winga. Premierę miał tam również utwór "Duel of the Fates", który stał się motywem przewodni całej trylogii prequeli.

Przez lata wydarzenie przybierało coraz większe rozmiary. Kolejne dwie edycje towarzyszyły premierom "Ataku klonów" i "Zemsty Sithów" . Konwent przeniósł się Indianapolis, a w trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad siedemdziesiąt tysięcy osób. Organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu dodatkowych edycji w Londynie i mieście Chiba w pobliżu Tokio. Ostatnia japońska odsłona wydarzenia odbyła się w 2008 roku. Po siedemnastu latach Star Wars Celebration powraca do Japonii.

Zdjęcie Star Wars Celebration w Japonii 2025 / materiały prasowe

Star Wars Celebration znowu w Japonii

Program SWC tworzą setki godzin prelekcji, paneli dyskusyjnych, zapowiedzi nowych produkcji filmowych i serialowych ze świata "Gwiezdnych wojen" oraz spotkań z twórcami. Program uzupełniają wydarzenia w rodzaju konkursów cosplay’owych, wystaw i targów, podczas których m.in. fankluby z całego świata zaprezentują własnoręcznie robione kostiumy i gadżety nawiązujące do gwiezdnej sagi.

Wśród zaproszonych w tym roku gości znaleźli się m.in. Anthony Daniels, odtwórca roli C-3PO, Diego Luna ("Andor"), Rosario Dawson ("Ahsoka"), Mads Mikkelsen ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"), Ahmed Best znany fanom serii jako Jar Jar Binks czy Hayden Christensen, ekranowy Anakin Skywalker.

W piątek, 18 kwietnia, odbędzie się m.in. spotkanie z twórcami "The Mandalorian & Grogu", filmowej kontynuacji serialu "Mandalorian", która trafi na ekrany kin w przyszłym roku. Reżyser Jon Favreau i współscenarzysta Dave Filoni opowiedzą o kulisach powstania produkcji oraz zaprezentują jej pierwsze, niepublikowane dotąd fragmenty. Tego samego dnia odbędzie się panel pt. "Telling Stories Across Cultures: Star Wars and Japan", który przybliży związki między światem "Gwiezdnych Wojen" i kulturą Japonii: w jaki sposób japońscy artyści odcisnęli piętno na tym uniwersum? Czy twórcy kolejnych produkcji sygnowanych marką "Star Wars" mieli wpływ na narrację w popularnych japońskich produkcjach?

Kolejne dni to m.in. masterclass Doug Chianga, scenografa, wiceprezesa i dyrektora kreatywnego Lucasfilm, który pod koniec lat 90. dołączył do studia przy okazji prac nad "Mrocznym widmem". Był odpowiedzialny za stworzenie scenografii do "Przebudzenia mocy", "Łotra 1", a także seriali "Mandalorian" i "Obi-Wan Kenobi".



Zdjęcie Kadr z serialu "Andor" / materiały prasowe

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji Star Wars Celebration jest seria spotkań i zapowiedzi wokół drugiego, finałowego sezonu serialu "Andor", którego pierwszy odcinek pojawi się na platformie Disney+ już 23 kwietnia.

Mateusz Demski, Japonia