Choć nie są znane dokładne szczegóły fabuły filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" , z opublikowanych dotąd zwiastunów można się sporo dowiedzieć.

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zarys fabuły

Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość Spider-Mana była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. "Możesz sprawić, żeby to się nigdy nie stało?" - zapyta Paker.

Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

"Naruszyliśmy stabilność czasoprzestrzeni. Problem w tym, że próbujesz prowadzić podwójne życie. Im dłużej to robisz, tym więcej ryzykujesz" - powie Parkerowi Doktor Strange.

Wrócą znani bohaterowie

Wiadomo już, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się Alfred Molina znany jako Doktor Octopus z filmu "Spider-Man 2" (2004). Widzowie zobaczą również Willema Dafoe jako Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002) oraz Jamiego Foxxa jako Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014).



Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007).



Wielu fanów liczyło również na to, że twórcy ujawnią przed premierą, czy powrócą postacie, które wszyscy spodziewają się zobaczyć na ekranie, choć nikt nie potwierdził jeszcze ich występu w filmie. Mowa oczywiście o poprzednich Spider-Manach, w których wcielali się Andrew Garfield i Tobey Maguire . Ta jedna z najlepiej skrywanych filmowych tajemnic w ostatnim czasie, wciąż nie doczekała się odpowiedzi.



W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" wystąpią również: Zendaya , Jacob Batalon , Marisa Tomei , Jon Favreau , Benedict Wong , Tony Revolori i Angourie Rice .



Na fotelu reżysera produkcji zasiada Jon Watts , autor poprzednich części: "Spider-Man: Homecoming" (2017) i "Spider-Man: Daleko od domu" (2019).

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Zendaya zachwyciła kreacją

Film wejdzie do kin 17 grudnia, jednak już kilka dni wcześniej odbyła się oficjalna premiera superprodukcji w Los Angeles z udziałem największych gwiazd. Na czerwonym dywanie pojawili się Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Jacob Batalon, Jon Favreau czy Benedict Wong.



Jednak tego wieczoru wszystkie oczy skierowane były w stronę Zendayi. Filmowa MJ, a prywatnie partnerka Toma Hollanda, zachwyciła wszystkich w sukni inspirowanej pajęczą siecią.



Zdjęcie Zendaya na premierze filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" / Albert L. Ortega / Getty Images

Już teraz wiadomo, że Tom Holland szybko nie rozstanie się kostiumem Spider-Mana. Jak zdradziła producentka filmu - Amy Pascal, gwiazdor zagra tę postać jeszcze w trzech kolejnych filmach.



"Nie jest to ostatni film, jaki zrobiliśmy z Marvelem. Nie jest to ostatni film o Spider-Manie. Przygotowujemy się do kręcenia kolejnego filmu o nim. Razem z Tomem Hollandem i Marvel Studios. Podobnie jak wcześniej, teraz też myślimy o trzech takich filmach. Nie będą to ostatnie z naszych filmów Kinowego Uniwersum Marvela" - zapewniła Amy Pascal w rozmowie z portalem "Fandango". Amy Pascal to nie tylko producentka filmów o Spider-Manie, ale też kluczowa osoba w negocjacjach pomiędzy studiami Sony i Marvela.



