W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" , w reżyserii Jona Wattsa, Andrew Garfield założył swój kostium, w którym występował w produkcji "Niesamowity Spider-Man 2" z 2014 roku.



"Spider-Man: Bez drogi do domu": Koniec tajemnicy

Wraz z opublikowaniem oficjalnej grafiki, na której widoczni są wszyscy trzej aktorzy, grający postać Spider-Mana w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" , czyli Tom Holland , Tobey Maguire i Andrew Garfield , przestała obowiązywać konieczność milczenia w tej sprawie.



Każdy z tych aktorów może wypowiadać się w mediach bez martwienia się o to, że komuś popsuje główną niespodziankę filmu. A to do tej pory nie było proste. Garfield przyznał, że przez dwa lata musiał okłamywać cały świat w kwestii udziału w tym filmie.

W jednym z ostatnich wywiadów Garfield zdradził też, że w "Bez drogi do domu" nosił strój Spider-Mana z drugiej części "Niesamowitego Spider-Mana".

Andrew Garfield: Co z kostiumem Spider-Mana?

"Tak jest, brachu, ciągle się w nim mieściłem. Żartuję, musiałem potrenować, żeby znów być w formie. Pracowaliśmy razem z moim trenerem. Bardzo się tym wszystkim denerwowałem. Bardzo! Wiedziałem, że nikt nie będzie chciał oglądać starego, grubego faceta w kostiumie Spider-Mana" - opowiadał 38-letni aktor w podcaście "Happy Sad Confused".

Tymczasem w rozmowie z Ellen Degeneres, Garfield przyznał, że prawdę o swoim ponownym występie w roli Spider-Mana wyjawił najbliższym: ojcu, matce i bratu.



"Zabawne było trzymać to w tajemnicy przed resztą. Bywa, że przygotowujecie super niespodziankę urodzinową dla kogoś, a on powtarza, że nienawidzi niespodzianek i zaklina, żeby natychmiast wyznać mu prawdę. W tej sytuacji wiedziałem jednak, że jestem częścią wielkiej niespodzianki urodzinowej, którą doceni wielu ludzi" - wytłumaczył dalej aktor.

