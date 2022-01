"Spider-Man: Bez drogi do domu": Film nie otrzyma żadnej nagrody BAFTA

Wiadomości

Jeśli twórcy i fani filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" liczyli na to, że produkcja rozbije bank w trakcie gali rozdania nagród BAFTA, to srogo się pomylili. Jak się okazuje dzieło Jona Wattsa nie będzie miało szans na żadną statuetkę. Nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka nie trafiła bowiem na specjalny portal streamingowy, do którego wgląd mają osoby decydujące o przyznaniu nagród BAFTA. Czas na umieszczenie tam filmów minął 4 stycznia, a produkcje, które się tam do tej pory nie znalazły, nie będą brane pod uwagę podczas w procesie wyłaniania laureatów.

"Spider-Man: Bez drogi do domu" bez nagrody BAFTA /Everett Collection /East News