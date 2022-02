"W Rybniku powstało pierwsze miejsce w Polsce upamiętniające Kazimierza Kutza . Imię znakomitego reżysera od początku 2021 roku nosi rybnicki Plac Teatralny. Czujemy się zobowiązani, by pamięć o tym wybitnym Ślązaku kultywować, dlatego w 93. rocznicę urodzin Kutza zapraszamy do rybnickiego teatru na wyjątkowy spektakl baletowy na kanwie filmu 'Sól ziemi czarnej' . To reżyserskie dzieło Kazimierza Kutza w wielu pokoleniach Ślązaków rozbudzało dumę z pochodzenia, tłumaczyło trudną i wymagającą historię, podkreślało znaczenie śląskiej tradycji i kultury" - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.



"Możemy spodziewać się wspaniałego widowiska, z wyjątkową muzyką i oprawą realizatorską" - zachęca do udziału w wydarzeniu dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej Michał Wojaczek.

Spektakl zrealizował w Operze Śląskiej Artur Żymełka, premiera odbyła się 19 czerwca ubiegłego roku. Film Kutza z 1969 r. nosi cechy ballady - łączy realizm z baśniową fikcją. Spektakl korzysta z tych malarskich i poetyckich obrazów, śląskiego języka i piosenek oraz ludowej stylistyki.



Tkankę muzyczną spektaklu tworzą utwory śląskich kompozytorów - Wojciecha Kilara, Michała Spisaka, Stefana Kisielewskiego, Bolesława Szabelskiego, kameralna i symfoniczna muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego. Wystąpią Balet, Chór i Orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza.

Przedsięwzięcie powstało przy pomocy dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Taniec", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.



Kazimierz Kutz - reżyser, scenarzysta, publicysta, pisarz i polityk - pamiętany jest w regionie jako artysta i promotor spraw śląskich, twórca śląskiej trylogii - "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971) i "Paciorki jednego różańca" (1979). Inne znane filmy Kutza to m.in. "Na straży swej stać będę" (1983) - o konspiracji na włączonym do III Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej; "Śmierć jak kromka chleba" (1994) - o pacyfikacji kopalni Wujek; komedie "Zawrócony" (1994) i "Pułkownik Kwiatkowski" (1995).



Zmarły 18 grudnia 2018 r. artysta spoczywa na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach.

Również 16 lutego w Teatrze Śląskim w Katowicach zostanie wręczona Nagroda im. Kazimierza Kutza, przyznawana osobom, które łączą artystyczną aktywność ze społecznym zaangażowaniem.

