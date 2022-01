Największym wyzwaniem było zrozumienie kobiety, która musi wyzwolić w sobie miłość, a nie tylko poświęcenie. W przejściu od pierwowzoru do filmowej Małgosi zaskakująco pomocna okazała się charakteryzacja, a konkretnie okulary. Wyraźnie widziałam w nich tylko to, co było przede mną, a kiedy spoglądałam w bok, obraz był rozmyty. To dało niezwykły efekt zamknięcia - jak za szybą - i ułatwiło mi przeniesienie się do innego świata, do świata Małgorzaty Płonki. Największym komplementem była dla mnie ocena Łukasza Płonki, który po zdjęciach przyznał, że czasami, patrząc na mnie, widział swoją drugą żonę

zdradziła aktorka.