Zrealizowany w 1988 roku przez Tima Burtona "Sok z żuka" opowiadał historię młodego małżeństwa (w tych rolach Alec Baldwin i Geena Davis ), które wprowadza się do dużego domu w Nowej Anglii. Już pierwszego dnia w nowym miejscu giną w wypadku samochodowym. Okazuje się jednak, że mogą wieść dalsze życie po życiu jako duchy w należącym do siebie domu. Ich spokój zostaje szybko zmącony przez nowych właścicieli (m.in. Catherine O'Hara i Winona Ryder ), których małżonkowie będą chcieli się pozbyć. W tym celu nawiązują kontakt z ekstrawaganckim bio-egzorcystą ( Michael Keaton ).



Po raz pierwszy o kontynuacji "Soku z żuka" mówiono ponad 30 lat temu. Scenariusz filmu "Beetlejuice Goes Hawaiian" miał napisać Jonathan Gems ( "Marsjanie atakują!" ), a akcja miała rozgrywać się na Hawajach. Z tego projektu nic nie wyszło. W latach późniejszych temat "Soku z żuka 2" powracał kilkukrotnie, jednak też bez żadnego efektu.

Nie wiadomo nic na temat obsady "Soku z żuka 2". Najważniejszym pytaniem jest to, czy do tytułowej roli powróci Michael Keaton. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w tym roku aktor powróci po trzydziestu latach do roli Batmana, którą wcześniej zagrał w dwóch innych filmach Tima Burtona.

Fakt, że produkcją kontynuacji zajmie się Plan B, może wróżyć powodzenie temu projektowi. Ostatnie dzieła firmy Brada Pitta to m.in. nominowany do Oscara film "Minari" oraz chwalony serial platformy Amazon Prime "Kolej podziemna". W kolejnych planach Planu B jest tworzony dla Netfliksa film "Blonde", którego bohaterką będzie Marilyn Monroe , a także nowy film twórcy "Parasite" Joon-ho Bonga .

