"Skołowani": Uroczysta premiera filmu

W warszawskim kinie Muranów odbyła się uroczysta premiera filmu "Skołowani" - polskiej wersji historii, która podbiła serca widzów najpierw we Francji, a później w kolejnych krajach na całym świecie. To pełna uroku, romantyczna opowieść o spotkaniu Maksa, wiecznego "Piotrusia Pana" i przebojowej Julii. W rolach głównych Agnieszka Grochowska i Michał Czernecki . "Skołowani" to debiut reżyserski Jana Macierewicza.

Reklama

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skołowani" [trailer] materiały prasowe

"Po pierwsze, trzeba zadać sobie pytanie: czy skoro film "Tout le monde debout" już powstał i odniósł sukces, warto było robić jego adaptację? - mówi reżyser filmu, Jan Macierewicz i dodaje: Zdecydowanie tak! Ten film nie jest tylko komedią romantyczną. Oprócz inteligentnego humoru, widzę w tym filmie drugie, edukacyjno-społeczne dno. Wraz z operatorem, Michałem Pukowcem, chcieliśmy w atrakcyjny sposób opowiedzieć o ludzkich relacjach, o miłości, ale i trudnych czasem wyborach".

W pozostałych rolach występują m.in.: Marianna Zydek, Marcin Perchuć, Bartłomiej Kotschedoff, Gabriela Muskała, Jerzy Bończak, Maria Pakulnis i Mikołaj Grabowski.

Patronat społeczny nad filmem objęła Fundacja Avalon, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zdjęcie Ekipa filmu "Skołowani" / Podlewski / AKPA

Zdjęcie Bartłomiej Kotschedoff, Marianna Zydek, Michał Czernecki, Jerzy Bończak / Podlewski / AKPA

Zdjęcie Patrycja Markowska i Jan Macierewicz / Podlewski / AKPA

Zobacz również:

Lena Góra: Musiałam znaleźć w sobie odwagę do sięgnięcia po nieznane [wywiad]

Ewa i Czesław Petelscy byli małżeństwem tylko na papierze. Udawali, że się kochają?