Aziz Ansari nie tylko wystąpi w jednej z ról w filmie "Being Mortal", którego scenariusz napisał i który wyreżyseruje. Jest również jednym z jego producentów wspólnie z Youree Henleyem. Produkcja powstaje dla studia Searchlight Pictures.

Zdjęcia do filmu "Being Mortal" mają rozpocząć się w kwietniu tego roku. Studio Searchlight planuje jego kinową premierę w przyszłym roku. Scenariusz filmu powstał na podstawie wydanej w 2014 roku książki Atula Gawande’a zatytułowanej "Śmiertelni. Medycyna i to, co najważniejsze". Zajęła ona pierwsze miejsce na liście bestsellerów "New York Timesa".



Jak czytamy w oficjalnym opisie książki Gawande’a, na podstawie własnej praktyki oraz doświadczeń innych lekarzy, ten znany amerykański chirurg przedstawia przejmujące historie pacjentów w różnym wieku w ostatnim okresie ich życia. Pokazuje porażki i ograniczenia współczesnej medycyny, która w imię przedłużania za wszelką cenę życia zwiększa cierpienia nieuleczalnie chorych. Pokazuje też na konkretnych przykładach z praktyki, jak rozmawiać z nieuleczalnie chorymi i jak polepszyć jakość ich życia.

Setha Rogena można było ostatnio obejrzeć w świetnie przyjętym serialu platformy streamingowej Hulu "Pam & Tommy" opowiadającym o skandalu związanym z ujawnieniem sekstaśmy Pameli Anderson oraz jej męża Tommy’ego Lee.



Jeszcze w tym roku pojawi się w nowym filmie Stevena Spielberga zatytułowanym "The Fabelmans".

