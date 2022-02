Bill Murray gwiazdą reżyserskiego debiutu Aziza Ansariego

Pełnometrażowy reżyserski debiut Ansariego oparty będzie na motywach książki Atula Gawande'a pt. "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End". Ten nieposiadający jeszcze tytułu projekt trafi na ekrany kin w 2023 roku.



Ansari jest autorem scenariusza, gra jedną z ról i wraz z Youree Henley udziela się jako producent.



Azis Ansari debiutuje jako reżyser

"Aziz Ansari ma niesamowity talent, a w tym scenariuszu w sposób wyjątkowy łączy wnikliwe poczucie humoru z patosem" - mówią prezesi wytwórni Searchlight: David Greenbaum i Matthew Greenfield. "Jesteśmy podekscytowani współpracą z nim przy jego pełnometrażowym debiucie reżyserskim, który powinien zostać zrealizowany już dawno temu, i oczywiście ponowną współpracą z genialnym Billem Murrayem".



Reklama

Azis Ansari jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Primetime Emmy za wybitny scenariusz serialu komediowego, uzyskał też nominację w kategorii "Wybitna reżyseria serialu komediowego" za serial Netflixa "Specjalista od niczego". Niedawno ukazał się jego szósty program komediowy dla Netflixa zatytułowany "Nightclub Comedian". Jest też reżyserem i współscenarzystą cieszącego się uznaniem filmu "Master of None: Moments in Love".



Bill Murray uzyskał nominację do Oscara za główną rolę w filmie Sofii Coppoli Między słowami. Ostatnio wystąpił w docenionym przez krytyków filmie Wesa Andersona "Kurier Francuski...", a także w "Pogromcach duchów. Dziedzictwie" Jasona Reitmana oraz "Na lodzie" Coppoli. W swoim dorobku ma również role w takich filmach Andersona, jak: "Wyspa psów", "Grand Budapest Hotel" czy "Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom".



Bill Murray: Największy świr Hollywood 1 / 14 Kiedy myślimy o Billu Murrayu, do głowy przychodzi nam automatycznie jeden tytuł - "Dzień świstaka". Gdyby jednak urodził się w Polsce, z pewnością kojarzylibyśmy go z "Dniem świra". Najbardziej ekscentryczny z amerykańskich aktorów obchodzi 65. urodziny. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein udostępnij

Zobacz również:

Te polskie gwiazdy zmagały się z depresją

Jej romans z polskim muzykiem był skandalem! Zostawił dla niej żonę

Ten świat wzbudza kontrowersje i szokuje! Film dla widzów 18+