Selma Blair złożyła wniosek do sądu 25 lutego 2022 roku. Swoją prośbę argumentowała tym, że 22 lutego jej były chłopak (spotykali się przez kilka lat) zaatakował ją w domu, po czym wyszedł i zostawił posiniaczoną i ledwie przytomną.

Sędzia wydał nakaz zbliżania się Ronalda Carlsona do Selmy Blair.

Selma Blair zaatakowana przez byłego chłopaka

Według dokumentów sądowych, do których dotarł magazyn "People", 49-letnia Blair zeznała, że Ronald Carlson był w jej domu - zwracał telewizor i klucze. Aktorka nie czuła się zbyt dobrze, bo wróciła z kolejnej wizyty u lekarza [w 2018 roku Selma Blair ujawniła, że od ponad 15 lat żyje ze stwardnieniem rozsianym - red.].

Reklama

Niespodziewanie Carlson miał zaatakować aktorkę, krzycząc, że jest "bezużyteczna". Blair zeznała, że Carlson "wpadł w szał" i "rzucił się na nią, kiedy leżała na brzuchu na kanapie". "Był agresywny, dusił mnie, potrząsał moją głową i ramionami. Nie mogłam oddychać" - oświadczyła, dodając, że na krotką chwilę straciła przytomność.



Kiedy Carlson opuścił dom, aktorka zadzwoniła na policję w Los Angeles. Podczas wizyty funkcjonariuszy, Blair dostała krwotoku z nosa i zemdlała. Jak podają dokumenty, została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.



Carlson został aresztowany tego samego wieczoru i oskarżony o przemoc domową. Policjanci namówili aktorkę, aby złożyła do sądu wniosek o zakaz zbliżania się przed upływem pięciu dni od zdarzenia. Blair zaznaczała w zgłoszeniu, że boi się Carlosona, gdyż ma on w domu brań i groził, że następnym razem ją zabije.



Sędzia sądu w Los Angeles wydał zakaz zbliżania się do Selmy Blair 25 lutego. Jak dotąd, prawnicy zarówno Blair, jak i Carlsona nie skomentowali całej sprawy.

Instagram Wideo

Instagram Post

Zobacz też:

"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę

Wojna w Ukrainie. Oliver Stone wciąż wpatrzony w Putina. Nie tylko on!

Leonardo DiCaprio wspiera Ukrainę! Przekazał 10 milionów dolarów

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .