Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" wielokrotnie miała zaszczyt uczestniczyć w tym modowym święcie. Sarah Jessica Parker , podobnie jak jej serialowa i filmowa bohaterka Carrie Bradshaw, słynie z zamiłowania do mody, zatem zaproszenie na Met Galę traktuje bardzo poważnie. I nie chodzi tu tylko o perfekcyjny makijaż, fryzurę i zabiegi upiększające, wykonywane na kilka godzin przed wejściem na czerwony dywan. Dla aktorki przygotowania zaczynają się kilka miesięcy naprzód.



Sarah Jessica Parker o Met Gali

"Za każdym razem, gdy pojawiam się na gali, nie potrafię zrozumieć, że ludzie nie spędzili na przygotowaniach od 7 do 10 miesięcy" - przyznaje w rozmowie z "Vogue". "Naszym zadaniem powinno być zinterpretowanie tematu. To powinien być pracochłonny i wymagający proces" - podkreśla Parker.

Zatem można śmiało powiedzieć, że gdy tylko ogłaszany jest temat przewodni, a posłaniec dostarcza jej imienne zaproszenie, ona już zastanawia się nad pomysłami i projektantami, domami mody, z którymi chciałaby współpracować.

Aktorka żartuje, że o wiele łatwiej byłoby znaleźć bajeczną suknię na ten wieczór. "To byłaby wielka ulga. Coś jak wyjazd na wakacje" - przyznaje. Szybko jednak dyscyplinuje się. Należy pamiętać, że nad całością czuwa redaktor naczelna "Vogue", Anna Wintour. I chyba nikt, kto poważnie myśli o modzie, nie chciałby jej podpaść, szczególnie podczas wydarzenia, które dla niej samej jest modową perłą w koronie. Zatem Parker odrabia lekcję stylu bardzo skrupulatnie.

"Wyzwaniem jest interpretacja tematu. A te czasami potrafią zaskoczyć. Przez kilka dni można toczyć dyskusje i rozmowy, które sprowadzają się do jednego pytania: Co to znaczy, jak to interpretować?'" - przyznaje aktorka.

Met Gala 2022: Historia amerykańskiej mody

Co ciekawe, gdy w trakcie rozmowy Parker cofnęła się do 1995 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się na Met Gali - wtedy tematem przewodnim wydarzenia było Haute Couture - miała na sobie bardzo prostą czarną kreację. Do tego sama wykonała fryzurę i makijaż. Spoglądając na swoją stylizację przyznała, że dawniej to wydarzenie było o wiele mniej teatralne. Dopiero z czasem stało się bardziej widowiskowe i bardziej widowiskowe stawały się również jej stroje.

Ona sama z dużym sentymentem opowiedziała o roku 2006, kiedy to na gali pojawiła się w towarzystwie Alexandra McQueena. Lee, jak zwykli nazywać go przyjaciele, zaprojektował dla nich pasujące stroje ze szkocką kratą w roli głównej. Niestety, cztery lata później świat mody pożegnał jednego z najbardziej utalentowanych, buntowniczych projektantów. Parker z wielkim wzruszeniem i sentymentem wspomniała postać brytyjskiego kreatora mody. Zdradziła, że skrawki materiału i szpilki, z których korzystał w trakcie przymiarek, wciąż trzyma wśród swoich cennych pamiątek.

Parker przywołała również swoją stylizację z 2013 roku, kiedy to zaskoczyła iście punkowym, jak na temat gali przystało, nakryciem głowy w kształcie irokeza. Ozdobę zaprojektował słynny modysta Philip Treacy. Gwiazda jeszcze kilkakrotnie prosiła go o pomoc przy stworzeniu bajecznych i bardzo efektownych nakryć głowy, które dopełniały jej wyszukane stylizacje.

To poświęcenie i zaangażowanie, jakim aktorka wykazała się na przestrzeni lat, zostało docenione przez samą Annę Wintour. Redaktor naczelna magazynu "Vogue" przyznała, że Parker jest wymarzonym gościem Met Gali. Aktorka nie zdradziła, czy w pierwszy poniedziałek maja pojawi się na "modowych Oscarach". Jeśli tak, to od miesięcy mierzy się z interpretacją tematu "In America: An Anthology of Fashion", poświęconemu historii amerykańskiej mody.



