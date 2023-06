"Sami swoi. Początek": Paulina Gałązka jako... koleżanka Pawlaka i Kargula

Paulina Gałązka - utalentowana aktorka, która na swoim koncie ma wiele znakomitych ról w popularnych produkcjach, ostatnie kilka miesięcy spędziła na planie filmu "Sami Swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego.

"Widzowie zobaczą mnie w roli Niechajki Słobodzian - koleżanki z klasy Kargula i Pawlaka. Moja postać to silna dziewczyna, która ma w sobie wolnego ducha. Jeździ na koniu na oklep i jest niezwykle krewka" - zdradziła. Jak sama przyznała, jest to dla niej niesamowita przygoda. Wszystko za sprawą atmosfery, a także ekipy filmowej.

Czy w odczuciu Pauliny film może stać się równie kultowy jak cała trylogia "Samych swoich"?

"Jest to dla mnie bardzo ważna rola, z uwagi na to, jak wielką frajdę sprawiało mi bycie na planie i bycie częścią tej powieści. Wszyscy byli bardzo zgrani - reżyser, aktorzy i operator. Nie myślę o tym, co udział w tym, czy innym projekcie, miałby zmienić, czy dać mi więcej w życiu. Na pewno, wszyscy biorący udział w tym projekcie, mamy nadzieję, że film spodoba się widzom i docenią ogrom pracy, który w niego włożyliśmy" - dodała.

"Sami swoi. Początek": Szczegóły dotyczące produkcji

W lutym wystartowały zdjęcia do prequelu kultowego dla polskiej kinematografii filmu "Sami swoi" . Tym razem twórcy komedii "Sami swoi. Początek" przeniosą nas do czasów, gdy klany mieszkały jeszcze na wschodnich kresach II RP. Reżyserem kolejnej części przygód Kargula i Pawlaka został Artur Żmijewski .



"Chcę zrobić film, który będzie zrozumiały dla współczesnego widza, który wytłumaczy genezę sporu Pawlaków i Karguli oraz opisze świat, w którym żyli przed przybyciem na Ziemie Odzyskane. Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas - takich, jakimi jesteśmy na co dzień, z wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy" - mówi o produkcji reżyser.



W rolach głównych zobaczymy Adama Bobika (Pawlak) i Karola Dziubę (Kargul). Oprócz nich na ekranie pojawi się plejada gwiazd: Anna Dymna, Mirosław Baka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Wojtek Malajkat, Janusz Chabior i Adam Ferency.

