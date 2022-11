Sam Mendes ujawnił, kto zagra Elizabeth Taylor w jego nowym projekcie

Twórca słynnego filmu "1917" szykuje się do wyreżyserowania sztuki teatralnej, której bohaterami będą trzy legendy aktorskie - Richard Burton, Elizabeth Taylor i John Gielgud. W ich role w przedstawieniu pod tytułem "The Motive and the Cue" ("Motyw i wskazówka") wcielą się Johnny Flynn, Tuppence Middleton i Mark Gatiss.

Tuppence Middleton (L) zagra Elizabeth Taylor (P) / Samir Hussein/WireImage, Hulton Archive /Getty Images