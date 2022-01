Salma Hayek: Walka o marzenia

"Duże dzieci" to zabawny i ciepły film, który dowodzi, że w każdym mężczyźnie zawsze pozostaje coś z chłopca. Produkcję zobaczyć można już w środę o 20:05 na Polsacie. Producentom udało się zgromadzić na planie doborową obsadę, którą dopełniła uwielbiana przez widzów Salma Hayek. Później wspominała, że atmosfera na planie była "idealna". Nie zawsze jednak jej praca miała tak przyjemne okoliczności. Trudno dziś uwierzyć w to, co spotykało ją u progu kariery.

Salma Hayek pozuje ze swoją gwiazdą w Hollywoodzkiej Alei Sław (listopad, 2021) /FREDERIC J. BROWN/AFP/East News /East News