Ruszają zdjęcia do głośnego debiutu. Gwiazdy polskiego kina w obsadzie

"Postój": O filmie

To najgorszy dzień w życiu Maria. Po kilkudziesięciu godzinach bez snu wraca z pracy do domu. Jego żona zaczyna rodzić i prosi, by był dziś przy niej, a szef wymaga, żeby natychmiast jechał na kolejne zlecenie.

Aby zachować pracę, Mario musi zdążyć przed końcem rozgrywanego właśnie finału mistrzostw świata w piłce nożnej, w którym Polska mierzy się z Brazylią. Bohater obiecuje spełnić oba oczekiwania - i szefa, i żony.

Na odludnej drodze Mario łapie gumę i zostaje uwięziony na przydrożnym parkingu. Szukając pomocy wśród napotkanych osób, wikła się w sprawę zaginięcia kilkuletniego chłopca. Każdy jego ruch tylko pogarsza sytuację - szybko staje się głównym podejrzanym.

Aby ruszyć dalej, Mario musi najpierw odnaleźć dziecko.

Akcja filmu toczy się równolegle z finałem mistrzostw świata. Tempo meczu wyznacza rytm opowieści, a jego przebieg staje się komentarzem do wydarzeń przedstawionych na ekranie.

"Postój": Gwiazdy polskiego kina w obsadzie

W główną rolę wciela się w filmie Mikołaj Chroboczek , znany z występów w "Rojście" czy "Edukacji XD". Partnerują mu Michał Czernecki ("Skrzyżowanie", "Polowanie", "Skołowani") i Andrzej Kłak ("Prime Time", "Utrata równowagi", "1670").

W obsadzie znaleźli się również: Michał Chołka , Karol Patriak, Anna Szymańczyk , Jacek Beler , Olaf Lubaszenko , a także debiutant Jacek Ombach.

Za zdjęcia odpowiada Artur Michalik, który jest też współscenarzystą filmu, a za scenografię Ewa Mroczkowska. Producentem "Postoju" jest Under Ski Tower. Zdjęcia potrwają do 12 września. Premiera filmu planowana jest w 2026 roku.