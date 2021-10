"Rust": Służby przekazują wstępne ustalenia. Co już wiadomo?

Kula usunięta z ramienia reżysera Joela Souzy trafiła do laboratorium FBI. W sumie do badania kryminalistycznego zostało przekazanych ok. 500 nabojów i trzy sztuki broni palnej z planu filmowego. Funkcjonariusze uważają że było tam znacznie więcej ostrej amunicji - przekazał szeryf hrabstwa Santa Fe w stanie Nowy Meksyk.

Szeryf Adan Mendoza i prokurator okręgowa Mary Carmack-Altwies na konferencji poświęconej tragedii na planie filmu "Rust" /NICK LAYMAN / AFP / AFP