Film "Rust" jest kręcony na terenie Bonanza Creek Ranch w Nowym Meksyku. Odtwórca głównej roli i producent obrazu Alec Baldwin przypadkowo postrzelił dwie osoby z pistoletu, który był rekwizytem na planie. W wyniku postrzałów zmarła operatorka i kierowniczka zdjęć Halyna Hutchins, a reżyser Joel Souza został ranny. Powołując się na źródło z planu produkcji serwis "Deadline" donosi, że Baldwin miał nie być świadomy tego, że w pistolecie jest ostra amunicja.

"Biuro szeryfa potwierdza, że dwie osoby zostały postrzelone na planie filmu 'Rust'. Halyna Hutchins, 42-letnia operatorka filmowa i Joel Souza, 48-letni reżyser, zostali ranni, gdy Alec Baldwin, 68-letni producent i aktor, oddał strzał z rekwizytowej broni palnej. Hutchins została przetransportowana helikopterem do szpitala uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie personel medyczny stwierdził jej zgon. Pan Souza został przewieziony karetką do Regionalnego Centrum Medycznego im. Christusa St. Vincenta, gdzie jest leczony. Śledztwo pozostaje otwarte" - czytamy w oświadczeniu biura szeryfa Santa Fe.

Joel Souza opuścił szpital

Występująca w produkcji aktorka Frances Fisher przekazała właśnie, że reżyser wyszedł już ze szpitala. Zapytany o to rzecznik placówki Arturo Delgado odparł, że nie wolno mu ujawniać informacji o pacjentach.

Rzecznik biura szeryfa hrabstwa Santa Fe, Juan Rios, powiedział "The New York Times", że incydent wydarzył się w trakcie filmowania jednej ze scen. "Próbujemy teraz ustalić, w jaki sposób do tego doszło i jakiego rodzaju pocisk został użyty w broni palnej" - wyjaśnił. Z kolei jeden z pracowników biura szeryfa ujawnił, że jak dotąd nie postawiono żadnych zarzutów. "Świadkowie nadal są przesłuchiwani przez detektywów. Pan Baldwin został przesłuchany, a następnie wypuszczony. Nie dokonaliśmy żadnych aresztowań" - wyjawił.

"Rust": Tragedia na planie

Do sprawy natychmiast odniósł się też rzecznik Baldwina. "Dzisiaj na planie filmu 'Rust' w Nowym Meksyku doszło do śmiertelnego wypadku z rekwizytem w postaci broni ze ślepakami. Pan Baldwin złożył już zeznania. Produkcja została na razie wstrzymana. Bezpieczeństwo obsady i ekipy pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - powiedział w oświadczeniu.

Głos w tej sprawie zabrała także Międzynarodowa Gildia Operatorów Filmowych. "Dziś wieczorem otrzymaliśmy druzgocącą wiadomość, że jedna z naszych członkiń, Halyna Hutchins, zmarła z powodu obrażeń odniesionych na planie zdjęciowym w Nowym Meksyku. To potworna strata dla branży filmowej. Wszyscy opłakujemy śmierć ważnego członka rodziny naszej Gildii" - czytamy w oświadczeniu.

Specjalne oświadczenie opublikowała również produkująca film firma Rust Movie Productions LLC. "Jesteśmy zdruzgotani dzisiejszą tragedią i składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim Halyny. Wstrzymaliśmy produkcję filmu na czas nieokreślony. Współpracujemy z funkcjonariuszami policji w Santa Fe pozostając do ich dyspozycji. Zapewnimy niezbędne wsparcie wszystkim osobom związanym z filmem, próbując przepracować to straszne wydarzenie" - napisano w nim.

Halyna Hutchins pochodzi z Ukrainy. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie, a po przeprowadzce do USA ukończyła szkołę filmową w Los Angeles. W 2019 roku magazyn "Cinematographer" ogłosił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Joel Souza urodził się 4 czerwca 1973 roku w Fremont (Kalifornia, USA). W swojej bibliografii ma między innymi takie produkcje, jak: "Hanna's Gold" (2010), "Mikołaju, ratuj!" (2015), "Mali pogromcy duchów"(2015), czy "Nocny patrol" (2019). Reżyser pracował obecnie nad swoim najnowszym filmem - westernem pt. "Rust", na planie którego doszło do tragedii.

