Russell Crowe w filmie o watykańskim egzorcyście

Russell Crowe ( "Gladiator" , "Nieobliczalny" , "Noe: Wybrany przez Boga" ) zagra w filmie "The Pope's Exorcist". Jak donosi "The Hollywood Reporter", ma to być "thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych".

Produkcja opowie o prawdziwej postaci księdza Gabriele Amortha, który pełnił przez lata funkcję głównego egzorcysty Watykanu i który w swoim życiu przeprowadził ponad 100 tysięcy egzorcyzmów. Amorth napisał również dwa pamiętniki: "Egzorcysta opowiada swoją historię" i "Egzorcysta: więcej historii", gdzie szczegółowo opisał swoje doświadczenia w walce z demonami.

Film wyreżyseruje Julius Avery, autor horroru "Overlord" , rozgrywającego się w realiach drugiej wojny światowej.

"Praca z Russellem Crowe przy filmie 'The Pope's Exorcist' to naprawdę spełnienie moich marzeń" - powiedział Avery w specjalnym oświadczeniu.



Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu w Irlandii.



Russella Crowe'a zobaczymy w tym roku w filmie "Thor: Miłość i grom" , w którym wciela się w postać Zeusa. Film wchodzi na ekrany kin 8 lipca.

Kim był Gabriele Amorth?

Gabriele Amorth (1925-2016) był włoskim duchownym, oficjalnym egzorcystą watykański i diecezji rzymskiej i pisarzem - autorem międzynarodowych bestsellerów.



Podczas II wojny światowej walczył w katolickiej formacji partyzanckiej. Po wojnie studiował prawo, potem wstąpił do zgromadzenia paulistów. Został wyświęcony w 1954 roku. W 1985 roku został mianowany egzorcystą. Był założycielem i wieloletnim prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Współpracował ze świętym Ojcem Pio.

Zmarł 16 września 2016 roku w Rzymie w wyniku problemów z płucami. Miał 91 lat.

