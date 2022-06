Jak przypomina portal The Playlist, na początku XXI wieku, za sprawą oscarowego sukcesu "Gladiatora" , duże studia filmowe zwiększyły swoje zainteresowanie historycznymi widowiskami. Powstała wtedy "Troja" Wolfganga Petersena, "Królestwo niebieskie" Ridleya Scotta oraz "Aleksander" Olivera Stone’a. Twórca "JFK" nie był jednak jedynym reżyserem zainteresowanym pokazaniem losów macedońskiego króla na dużym ekranie.

Reklama

Dlaczego Baz Luhrmann nie nakręcił filmu o Aleksandrze Wielkim?

W 2002 roku wydawać się mogło, że wieloletnie marzenia Luhrmanna o nakręceniu filmu o Aleksandrze Macedońskim w końcu się ziszczą. Projektem takiego filmu historycznego zainteresowane były studia Universal Pictures i 20th Century Fox. Produkcją filmu miał zająć się legendarny producent Dino de Laurentiis, a w głównej roli tego planowanego ze zdjęciami w Maroku filmu miał wystąpić Leonardo DiCaprio. Byłaby to jego druga rola u Luhrmanna po głośnym filmie "Romeo i Julia" .

Leonardo DiCaprio: Ostatni z wielkich 1 / 17 Za kilkanaście lat jego nazwisko będziemy wymieniac jednym tchem z wielkimi Hollywood: Alem Pacino, Robertem De Niro oraz Dustinem Hoffmanem. Obchodzący dziś 40. urodziny Leonardo DiCaprio udowodnił już jednak nie raz, że potrafi zagrać w dosłownie wszystko. Aby dogonić słynnych poprzedników, brakuje mu chyba tylko Oscara (ma na koncie aż 4 nominacje). Po raz pierwszy na kinowym ekranie oglądaliśmy go jednak w w 1991 roku w komediowym horrorze sci-fi "Critters 3". Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Dino de Laurentiis zbudował w Maroku studio, w którym można było kręcić filmy, w tym również mój. Nie byłem jednak co do tego przekonany, bo opowiedzeniem swojej wersji tej historii zainteresowany był również Oliver Stone. A ja nie lubię się ścigać. Nie potrafię tak pracować. Dodatkowo staraliśmy się z żoną o dzieci, więc znalazłem się w takim momencie, w którym musiałem wybrać, co jest dla mnie najważniejsze" - mówi Luhrmann w podcaście "Happy Sad Confused".

W tej samej rozmowie Luhrmann potwierdził plotki sprzed dwudziestu lat. "Szykowała się wspaniała obsada. Mel Gibson miał zagrać rolę ojca Aleksandra, szalonego króla" - wyjawia reżyser. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie, Gibson zainteresowany był wyreżyserowaniem dla HBO 10-odcinkowego serialu poświęconego właśnie Aleksandrowi Wielkiemu. Mówiło się, że będzie to wysokobudżetowy projekt porównywalny w swojej skali z "Kompanią braci".

Mel Gibson: Na rozdrożu 1 / 12 Mel Gibson urodził się 3 stycznia 1956 roku jako szóste z jedenaściorga dzieci pisarza Huttona Gibsona i jego żony Anny. Po szkole średniej rozpoczął studia w National Institute of Dramatic Arts w Sydney. Ukończył ją w 1977 roku. W tym samym roku debiutował także na dużym ekranie. Rok później wystąpił w filmie "Tim". Wcielił się w nim w niepełnosprawnego umysłowo chłopaka, który - mimo protestów społeczności małego miasteczka - zaprzyjaźnia się z samotną, dorosłą kobietą. Za tę rolę otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora od Australijskiej Akademii Filmowej. Wyróżnienie to otrzymał ponownie w 1981 roku za wojenny "Gallipoli". Źródło: Getty Images Autor: Mad Max Films udostępnij

Biograficzny "Aleksander" wyreżyserowany przez Olivera Stone’a okazał się spektakularną finansową klapą, co z pewnością stanowiło dodatkowy kubeł zimnej wody na głowy twórców zainteresowanych pokazaniem historii Aleksandra Wielkiego. Wśród nich był również Martin Scorsese, który w głównej roli chciał obsadzić... Leonarda DiCaprio.

Zobacz też:

"Buzz Astral": Podróż w kosmos z zaciągniętym hamulcem [recenzja]

"Kobieta na dachu": Pomykała superstar [recenzja]

"Po miłość / Pour l'amour": Kobieta w potrzasku [recenzja]

"IO": Z kamerą wśród zwierząt [recenzja]