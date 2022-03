Rupert Friend i Stuart Martin dołączyli do obsady, w której już wcześniej znaleźli się Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Donna Bae oraz Ray Fisher. Friendowi przypadła w udziale rola głównego czarnego charakteru "Rebel Moon" , wojowniczego Belisariusa. Nie wiadomo, w jaką dokładnie rolę ma wcielić się Martin, ale według źródeł, na jakie powołuje się THR, on również zagra złoczyńcę.

Reklama

"Rebel Moon": O czym opowie film Zacka Snydera?

Scenariusz filmu "Rebel Moon" napisali Snyder, Shay Hatten oraz Kurt Johnstad. Powstał on na podstawie pomysłu Zacka Snydera na film z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Historia opowiedziana w filmie rozpoczyna się w spokojnej kolonii na obrzeżach galaktyki, która zostaje zagrożona przez armię tyrana Belisariusa. Młoda kobieta z tajemniczą przeszłością (w tej roli Boutella) wyruszy w galaktykę w poszukiwaniu wojowników, którzy pomogliby w walce z wrogą armią.



Zdjęcia do "Rebel Moon" mają rozpocząć się już w kwietniu i potrwać do listopada. Snyder wyprodukuje go m.in. razem ze swoją żoną, Deborah Snyder. "Film ten będzie kulminacją mojej miłości do mitologii oraz mojej miłości do spektakularnych filmów pełnych akcji. Będzie to epickie kino. Coś, co zaspokoi moją miłość do kina science-fiction" - zdradzał wcześniej Zack Snyder, dla którego będzie to kolejna współpraca z Netfliksem po filmach "Armia umarłych" i "Armia złodziei".



Ruperta Frienda już wkrótce będzie można zobaczyć w serialu "Obi-Wan Kenobi", którego premierę zaplanowano na 25 maja tego roku. Wcześniej, bo 15 kwietnia, na Netflix trafi inny serial z Friendem w roli głównej - "Anatomy of a Scandal" stworzony przez Davida E. Kelleya ("Wielkie kłamstewka"). Aktora zobaczymy też w dwóch kolejnych filmach Wesa Andersona - - "Asteroid City" oraz "The Wonderful Story of Henry Sugar".



Zobacz również:

Gwiazdor opuszcza Ukrainę i zmierza do Polski. Pokazał zdjęcie!

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Vera Farmiga w geście solidarności z Ukrainą