Rozgłos przyniósł mu włoski kanibalistyczny dreszczowiec z 1980 roku, wpisywany już do kanonu found footage: "Nadzy i rozszarpani" (oryg. tytuł "Cannibal Holocaust"), do którego przylgnęła łatka "najbardziej kontrowersyjnego filmu w historii". Obraz został nakręcony w amazońskim lesie deszczowym za około 100 tys. dolarów. Po jego emisji we Francji reżyserowi nadano w tym kraju przydomek: "Monsieur Cannibal".

Ruggero Deodato nie żyje. Twórca kontrowersyjnego dzieła miał 83 lata

Dzieło to było tak kontrowersyjne, że konfiskowano je, zakazywano emisji lub mocno cenzurowano w wielu krajach. Wszystko przez to, że zawierało niezwykle realistyczne efekty okaleczania i zadawania śmierci. Kontrowersje te doprowadziły do aresztowania Deodato pod zarzutem... morderstwa. Reżyser musiał przed śledczymi ujawnić sekrety swoich niezwykle realistycznych efektów specjalnych, a aktorzy występujący w tym filmie - stawić się przed włoskim sądem na dowód tego, że... wciąż żyją. Zrobili to, mimo wcześniejszego zobowiązania, że po premierze znikną z życia publicznego na rok, by film był bardziej... autentyczny.

Ostatecznie Deodato udowodnił, że żaden z aktorów nie ucierpiał fizycznie, choć nie wykręcił się już od zarzutów zabijania zwierząt na planie. "Nie mogłem zabić ludzi, więc zabite zostały zwierzęta. Ale nie zginęły tylko dla sztuki. Wszystkie zostały zjedzone" - powiedział, cytowany w listopadzie tego roku przez brytyjski serwis The Telegraph.

Deodato najbardziej znany jest z realizacji slasherów i horrorów, choć kręcił również filmy erotyczne, przygodowe, sci-fi i thrillery. W jednym z jego thrillerów "Krwawe pranie" (oryg. "Vortice mortale") wystąpiła Katarzyna Figura.

W 2019 roku filmowiec został uhonorowany wyreżyserowanym przez brazylijskiego filmowca Felipe M. Guerrę dokumentem o jego życiu i twórczości, zatytułowanym "Deodato Holocaust". Film składa się z serii wywiadów, które Guerra przeprowadził z reżyserem, kadrów z jego filmów i osobistych zdjęć. Do wiadomości nie podano przyczyny śmierci reżysera.

