Razo z poważnymi obrażeniami rdzenia kręgowego i mózgu został przetransportowany samolotem do szpitala uniwersyteckiego w największym mieście Nowego Meksyku, Albuquerque. Od tego czasu większość życia Razo podporządkowana była leczeniu. Musiał przejść kilkanaście operacji, poddał się też intensywnej rehabilitacji, by znów móc chodzić - cel ten osiągnął.

James Razo: Dostanie 66 milionów dolarów odszkodowania

W pozwie przeciwko Black Label Media i No Exit Film Razo stwierdził, że producenci dopuścili się zaniedbania, nie pozwalając mu na odpowiednie zbadanie terenu i przygotowanie pojazdu do zdjęć w bardzo trudnych warunkach.

Wideo