"RRR": Twórcy indyjskiego hitu Netfliksa chcą walczyć o Oscara

140 milionów dolarów zysku w kinach na całym świecie, duża popularność na Netfliksie oraz uznanie zachodnich widzów. Wszystko to sprawiło, że twórcy indyjskiego filmu "RRR" byli przekonani, że ich dzieło będzie murowanym kandydatem do Oscara. I przeżyli szok, gdy Indie zgłosiły do walki o Oscara w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego inny tytuł. Amerykański dystrybutor filmu "RRR" nie zamierza się poddawać i rusza z kampanią promocyjną, mającą mu zapewnić nominację do Oscara m.in. w głównej kategorii - dla najlepszego filmu.

Scena z filmu "RRR" /Raftar Creations /materiały prasowe