Oscary 2022: Edgar Wright również krytykuje decyzję Akademii

Oscary 2022

W nocy z 27 na 28 marca czasu polskiego w Los Angeles wręczone zostaną Oscary. Zanim rozpocznie się transmisja na żywo z tej ceremonii, statuetki otrzymają laureaci w ośmiu kategoriach, które Akademia zepchnęła na margines. A ponieważ nic nie wskazuje na to, by organizatorzy Oscarów zmienili swoją decyzję, można przypuszczać, że do 27 marca trwać będą protesty w tej sprawie. Kolejnym twórcą, który dołączył do chóru krytyków Akademii jest Edgar Wrigh.

Edgar Wright /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images