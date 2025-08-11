Wszystko, co wiemy o nowych "Opowieściach z Narni"

Już od dłuższego czasu wiadomo, że Greta Gerwig podjęła współpracę z Netfliksem, by zekranizować nowe "Opowieści z Narnii". Reżyserka ma przenieść na ekran szósty tom popularnego cyklu, czyli "Siostrzeńca czarodzieja". O czym opowiada ta część?

"W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja - wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami" - czytamy w oficjalnym opisie książki wydawnictwa Media Rodzina.

Gigant streamingowy nabył prawa do książek C.S. Lewisa w 2018 roku. Poprzednia seria filmów rozpoczęła się w 2005 roku filmem "Lew, czarownica i stara szafa". W nadchodzącej produkcji do kultowej roli Białej Czarownicy zatrudniono Emmę Mackey, która miała okazję współpracować już z reżyserką na planie "Barbie". Do obsady dołączyła również Carey Mulligan. Aktorka zagra bardzo chorą matkę Digory'ego, jednego z dwójki dzieci w nowej przygodzie. Z kolei Daniel Craig ma wcielić się w wujka Andrew.

Rozpoczęto prace na planie nowych "Opowieści z Narni"

W miniony weekend rozpoczęły się zdjęcia do nowej adaptacji "Opowieści z Narnii". Prace prowadzone są w okolicach stacji Bank oraz The Royal Exchange w Londynie. Na fotografiach wykonanych przez paparazzi i przechodniów widać scenografię, która ma wiernie oddać powojenną Wielką Brytanię lat 50. XX wieku. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia serwisu NarniaWeb, według których akcja filmu została przesunięta do lat 50., co stanowi istotne odstępstwo od oryginalnego, XIX-wiecznego klimatu książki.

Na zdjęciach z weekendu widzimy także Gretę Gerwig na planie oraz dwójkę młodych aktorów, których nazwiska jeszcze nie zostały ujawnione. Według doniesień, mają wcielać się w Digory’ego Kirke i Polly Plummer po długich poszukiwaniach castingowych. Zobacz zdjęcia tutaj.