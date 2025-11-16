Rozpoczął się 33. Festiwal EnergaCamerimage. Oddano hołd wielkiemu reżyserowi

Organizatorzy zdecydowali się przyznać twórcy "Miasteczka Twin Peaks" i Peterowi Demingowi nagrodę dla duetu reżysersko-operatorskiego. Wcześniej wręczono ją między innymi Wernerowi Herzogowi i Peterowi Zeitlingerowi, Quentinowi Tarantino i Robertowi Richardsonowi oraz Toddowi Haynesowi i Edowi Lachmanowi.

Lynch i Deming współpracowali ze sobą od 1992 roku. Razem zrealizowali między innymi "Zagubioną autostradę", "Mulholland Drive" oraz trzeci sezon "Twin Peaks". Deming był obecny w czasie ceremonii. W programie wydarzenia znalazły się pokazy twórczości zmarłego reżysera w ramach sekcji "Świat wyobraźni Davida Lyncha", w tym jego krótkie metraże i teledyski. Po wybranych seansach odbędą się sesje Q&A.

33. EnergaCamerimage. 14 filmów walczy o Złotą Żabę

33. MFF EnergaCamerimage otworzył film "Anemon" w reżyserii Ronana Day-Lewisa. W roli głównej wystąpił jego ojciec, nagrodzony trzema Oscarami Daniel Day-Lewis.

W Konkursie Głównym festiwalu znalazło się 14 filmów, w tym "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego. Laureatów Złotej Żaby i innych wyróżnień poznamy podczas ceremonii zamknięcia 22 listopada 2025 roku.