Co łączy Roberta Pattinsona , Jamiego Dornana, Andrew Garfielda, Eddiego Redmayne’a i Charliego Coxa? Wszyscy pochodzą z Wielkiej Brytanii i na początku swojej kariery aktorskiej, kilkanaście lat temu, wynajmowali jedno mieszkanie w Los Angeles.



Pattinson przyznał ostatnio w rozmowie z serwisem Entertainment Tonight, że w tej grupie czuł się trochę outsiderem, gdyż koledzy często wychodzili na imprezy bez niego, a jeśli go zapraszali, to w ostatnim momencie, "z litości".





Ta sama redakcja poprosiła o skomentowanie tej sprawy Jamiego Dornana . "Myślę, że z Robem było tak, że odniósł sukces wcześniej, dlatego zastanawialiśmy się, czy on naprawdę do nas pasuje. My na początku w ogóle nie pracowaliśmy, a on pracował cały czas. Zrobił 'Zmierzch' i nagle znalazł się w innej stratosferze niż my (...). Później wszyscy zaczęliśmy pracować bardziej regularnie" - wspomina Dornan.



Dawni współlokatorzy nie wypadają już blado przy dokonaniach Pattinsona. Jamie Dornan zyskał wielką popularność po udziale w dwóch częściach "Pięćdziesięciu twarzy Greya", Eddie Redmayne zdobył Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Stephena Hawkinga w "Teorii wszystkiego", Andrew Garfield kilkukrotnie wcielił się w Spider-Mana, z kolei Charlie Cox jest gwiazdą serialu "Daredevil".



Ostatnio o Robercie i Jamiem znów jest głośno, jako że do kin w podobnych czasie weszły ich dwa cieszące się uznaniem filmy - "Batman" z Pattinsonem i "Belfast" z Dornanem.



