​Charlie Cox chętnie znowu zagra Daredevila, ale w filmie dla dorosłych

Charlie Cox pojawił się tylko w jednej ze scen filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Grany przez niego Matt Murdock (Daredevil) udzielał Peterowi Parkerowi porady prawnej po tym, jak ujawniono, że to Parker jest Spider-Manem.



Pojawienie się postaci prawnika Matta Murdocka w tej produkcji otworzyło ciekawe możliwości. Aktor zagrał już Daredevila w trzech sezonach serialu Netfliksa "Daredevil". I przyznaje wprost, że nie odrzuciłby propozycji ponownego zagrania tej roli. Zaznacza jednak, że wolałby, aby była to produkcja dla widzów dorosłych.

Charlie Cox wróci jako Daredevil?

Wydawało się, że przygoda Charliego Coxa z rolą Daredevila skończyła się na trzech sezonach serialu Netfliksa. W ubiegłym roku aktor wrócił jednak do tej postaci w krótkiej scenie marvelowskiego filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Niedawno też serial "Daredevil" zniknął z Netfliksa i pojawił się na platformie Disney+. A jako że do studia Disneya należy też studio Marvela, nic nie stoi teraz na przeszkodzie, by Cox ponownie wcielił się w rolę niewidomego mściciela.

Sam aktor uważa jednak, że nie sprawdzi się to w typowej marvelowskiej produkcji z kategorią wiekową PG-13, czyli dla widzów od lat trzynastu.

"Kolejne produkcje o Daredevilu bez dwóch zdań mogą się udać. Nikt jednak nie zaprzeczy, że coś takiego nie sprawdzi się w świecie +PG produkcji+ takich jak "Spider-Man". W tym cała rzecz. Mam na myśli wiek bohatera, jego rozterki związane z wiarą chrześcijańską, jego związki z kobietami i tego typu rzeczy. To sprawy bardziej dojrzałych ludzi i produkcja też powinna taka być" - stwierdził Cox w rozmowie z portalem "ComicBook.net".

Jednocześnie aktor pokłada wiarę w możliwości twórców studia Marvela.

"Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby byli w stanie coś takiego stworzyć. Jestem wielkim fanem tego, czego dokonali do tej pory. I gdyby zechcieli zrobić bardziej młodzieżową wersję +Daredevila+, wsparłbym ich w szukaniu możliwości nakręcenia czegoś takiego, co nie kłóciłoby się z tym, co nakręciliśmy do tej pory. Może byłoby w tym mniej krwi i mniej tego i tamtego, ale na pewno wspierałbym ich w stworzeniu czegoś takiego" - zapewnia Cox.