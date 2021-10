Znają się od ponad trzydziestu lat, jako małżeństwo spędzili ze sobą ponad dwadzieścia, proces ich rozstawania się trwa już trzy lata i nie należy do najłatwiejszych. Grace Hightower, z którą Robert De Niro usiłuje się rozwieść od 2018 roku, utrudnia mu to, jak może. Powodem przeciągającego się konfliktu pary, która obecnie jest w separacji, są oczywiście pieniądze.

Robert De Niro obniżył żonie alimenty

Grace Hightower przez ponad 30 lat związku z hollywoodzkim aktorem przyzwyczaiła się do bardzo luksusowego stylu życia i teraz, gdy gwiazdor postanowił zakończyć ich małżeństwo, nie zamierza z niczego rezygnować. Z zaciętością walczy o korzystny dla siebie podział majątku i jak najwyższe alimenty. Po ogłoszeniu separacji aktor przelewał swojej żonie 375 tysięcy dolarów miesięcznie, jednak na początku tego roku udało mu się sądownie obniżyć wysokość alimentów do 100 tysięcy dolarów. Aktor argumentował, że jego dochody z pracy na planach filmowych i w biznesie hotelowo-restauracyjnym drastycznie spadły przez pandemię.



Teraz zapadł kolejny korzystny dla aktora wyrok. Tym razem w sądzie apelacyjnym.



Hightower, powołując się na intercyzę zawartą w 2004 roku, twierdziła, że jej zapisy uprawniają ją do połowy zarobków aktora z czasu całego ich małżeństwa.

Robert De Niro triumfuje w sądzie

Jednak sąd apelacyjny odrzucił jej argumenty, które uznał sąd niższej instancji na rozprawie w lutym tego roku. "Dochody męża uzyskane w trakcie małżeństwa i inne aktywa biznesowe nabyte w tym czasie stanowią jego odrębną własność" - cytuje decyzję sądu apelacyjnego serwis Pagesix.



Mimo tego orzeczenia sądu Grace Hightower i tak dostanie po rozwodzie z z De Niro spore pieniądze. Zgodnie z zapisami intercyzy para powinna sprzedać dom za 20 milionów dolarów i przeznaczyć 6 milionów z tej kwoty na zakup posiadłości wybranej przez Hightower. De Niro zgodził się też płacić jej po rozwodzie alimenty wynoszące milion dolarów rocznie. Zostaną one anulowane tylko w sytuacji, gdy Hightower wyjdzie kolejny raz za mąż lub gdy aktor umrze.



Robert De Niro i Grace Hightower pobrali się w 1997 roku po 10 latach związku. Nie jest to pierwsze rozstanie pary. Po raz pierwszy postanowili żyć osobno już dwa lata po ślubie. Robert De Niro złożył wówczas papiery rozwodowe, ale ostatecznie je wycofał. Małżonkowie zeszli się ponownie w 2004 roku. Mają dwójkę dzieci: 23-letniego syna Elliotta i 9-letnią córkę Helen.

