Rita Wilson: Żona Toma Hanksa wygrała walkę z rakiem piersi!

Rita Wilson ma 67 lat i jest żoną Toma Hanksa. Wyprodukowała między innymi takie filmy jak "Moje wielkie greckie wesele", "Mamma Mia!" oraz ostatni głośny obraz pt. "A Man Called Otto", w którym zagrał zarówno Tom Hanks, jak i ich syn Truman. Tytułowa piosenka "Til You’re Home", której współautorką i wykonawczynią jest Rita Wilson, został nominowany do Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną.

Reklama

Rita Wilson rozpoczęła swoją karierę wcześnie, bo już w wieku 15 lat. Wystąpiła w serialu "The Brady Bunch". Następnie zagrała w znanych produkcjach takich jak: "The Good Wife", "Sleepless in Seattle" oraz "Runaway Bride". Warto wiedzieć, że Rita Wilson ma pochodzenie greckie i bułgarskie. Urodziła się pod nazwiskiem Margarita Ibrahimoff.

Rita Wilson – nieoczywiste korzenie producentki

Rita Wilson urodziła się w 1956 roku w Los Angeles. Była córką Hassana Halilova Ibrahimoffa, który pracował jako barman oraz Dorothea’y Tzigkou o korzeniach sięgających południowej Albanii i Sotirë.

Korzenie rodziny sięgały również Oraio w Grecji i mniejszości Pomaków. Pomakowie stanowili bułgarską społeczność muzułmańską, zamieszkującą północno-wschodnią Grecję. Rodzina Imbrahimoff wyemigrowała do USA w 1949 r. i zmieniła nazwisko na Wilson w 1960 r.

Czytaj również: Carrie Fisher wraca na ekrany... siedem lat po śmierci. To była jej ostatnia rola

Rita Wilson – pierwsze występy w telewizji

Rita Wilson zadebiutowała w telewizji w 1972 roku, występując w sitcomie "The Brady Bunch", emitowanym od 1969 do 1974 roku. Zagrała postać Pat Conway, która wraz z główną bohaterką – Marcii Brady (zagranej przez Maureen McCormick) rywalizowała o stanowisko głównej cheerleaderki. Po tym występie Rita Wilson zaczęła regularnie pojawiać się w telewizji.

Po serialu przyszła kolej na film. Rita Wilson zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "The Day It Came to Earth" z 1977 roku. Ciekawostką jest to, że była to jedna z produkcji klasy B, które dystrybuowała firma Howco do kin samochodowych.

Rita Wilson i Tom Hanks – jak się poznali?

W 1981 roku Rita Wilson zagrała w sitcomie "Bosom Buddies" emitowanym od 1980 do 1982 roku. To właśnie na planie tej produkcji poznała Toma Hanksa. Para spotkała się ponownie przy okazji kręcenia filmu komediowego "Volunteers" w 1985 roku.

Tom Hanks i Rita Wilson wcielili się w Lawrence'a Bourne'a III i Beth Wexler. W filmie dwójka wolontariuszy Korpusu Pokoju zakochuje się w sobie podczas niebezpiecznej misji w Tajlandii. Scenariusz filmu przeniósł się na prawdziwe życie. Rita Wilson i Tom Hanks rzeczywiście się w sobie zakochali.

Rita Wilson i Tom Hanks – jak aktor poświęcił się dla żony?

Związek Rity Wilson i Toma Hanksa wkrótce przeobraził się w narzeczeństwo. Następnie doszło do ślubu. Godne docenienia jest to, że Tom Hanks – specjalnie dla swojej żony – przeszedł na prawosławie, żeby móc się ożenić.

Rita Wilson i Tom Hanks pobrali się w 1988 roku i są razem do dzisiaj. Mają dwójkę synów: Chestera Marlona "Cheta" Hanksa (ur. 1990 r.) i Trumana Theaodore Hanks (ur. 1995 r.). Zarówno "Chet", jak i Truman pojawili się w filmach.

Czytaj również: "Głos": Szept to znaczy głos [recenzja]

Największe osiągnięcia Rity Wilson

Debiutem w funkcji producentki i jednocześnie pierwszy dużym sukcesem, było wyprodukowanie filmu komediowego "Moje wielkie greckie wesele" w 2002 roku. Zdobyła za to nagrodę "Visionary Award" na gali "Producers Guild of America".

Kolejne produkcje również odniosły sukces:

"Connie i Carla" (2004 r.),

"Mamma Mia!" (2008 r.),

"Moje życie w ruinie" (2009 r.),

"Moje wielkie greckie wesele 2" (2016 r.),

"Mamma Mia! Here We Go Again" (2018 r.),

"A Simple Wedding" (2018 r.).

Rita Wilson zadebiutowała również jako piosenkarka z albumem "AM/FM" zawierającym klasyczne piosenki z lat 60. i 70. W 2014 roku Wilson wystąpiła nawet dla prezydenta Baracka Obamy podczas National Christmas Tree Lighting Ceremony w Waszyngtonie.

Kolejne albumy Rity Wilson to: "Rita Wilson" (2016 r.), "Bigger Picture" (2018 r.), "Halfway to Home" (2019 r.) i "Now & Forever: Duets" (2022 r.).

Rita Wilson – wygrała z rakiem piersi

W 2015 roku Rita Wilson zarządziła miesięczną przerwę w swojej karierze. Powodem było zdiagnozowanie raka piersi. Przeszła podwójną masektomię i operację rekonstrukcyjną. Aktualnie udziela się w USA w akcjach mających na celu uświadamianie kobiet o konieczności wykonywania regularnych badań.

Aktorka ma aktualnie 67 lat i jest potwierdzeniem tego, że wiek nie ma nic wspólnego z chęcią do działania. Po wygraniu walki z rakiem jest w pełni sił i zdrowa. Rita Wilson nie zwalnia tempa, a najlepszym dowodem jest sukces jej filmu "Mężczyzna imieniem Otto".

Czytaj również:

Andrzej Chyra: Komornik, alkoholik, ksiądz... Najlepsze role aktora

"Bogowie": Film, który podbił serca Polaków! Tomasz Kot jako Zbigniew Religa. Buntownik czy szaleniec?

Kevin Spacey: Media zrobiły wszystko, by zmienić mnie w potwora