To on miał zagrać główną rolę w filmie "Kiedy Harry poznał Sally"!

Okoliczności odrzucenia przez Toma Hanksa roli w filmie "Kiedy Harry poznał Sally" ujawniła w najnowszym odcinku podcastu "Tabel for Two" jego żona Rita Wilson. Jak zdradziła, jej mąż był pierwszym wyborem reżysera tej komedii Roba Reinera. Hanks przeczytał scenariusz, uznał go za interesujący, a potem oznajmił, że roli Harry’ego Burnsa nie zagra. Powód tej decyzji był zaskakujący.

Tom Hanks odrzucił rolę, ponieważ się rozwodził

"Mało kto wie, że Tom otrzymał propozycję, aby zagrać w filmie 'Kiedy Harry poznał Sally'. Odrzucił ją, ponieważ w tamtym czasie był w trakcie rozwodu i był z tego powodu bardzo szczęśliwy. Dlatego nie potrafił utożsamić się z głównym bohaterem, nie mógł zrozumieć tego, że osoba, która przechodzi przez rozwód, czuje emocje inne niż szczęście" - wyjaśniła Rita Wilson.

Kobieta, z którą Hanks się wówczas rozwodził, to Samantha Lewes. Aktor poślubił ją w 1978 roku. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Colina i córki Elizabeth. Hanks i Lewes rozwiedli się w 1987 roku. Rok później gwiazdor poślubił Ritę Wilson, z którą jest do dziś.