Wes Anderson jest nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza filmu "Asteroid City". Napisał go ze swoim stałym współpracownikiem Romanem Coppolą. Razem wcześniej stworzyli scenariusze do filmów "Pociąg do Darjeeling", "Wyspa psów", "Kochankowie z Księżyca" i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".

Premiera "Asteroid City" jest zaplanowana na 16 czerwca w Stanach Zjednoczonych.

