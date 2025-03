Richard Chamberlain nie żyje. Uwielbiany aktor miał 90 lat

Informację o śmierci Chamberlaina podał portal "Variety". Przyczyną jego śmierci były komplikacje po udarze. "Nasz ukochany Richard jest teraz wśród aniołów" - napisał w oświadczeniu Martin Rabbett, dawny partner aktora. "Jest wolny i szybuje ku tym, którzy odeszli przed nami. Jak bardzo byliśmy błogosławieni, że poznaliśmy tak niesamowitą i kochającą duszę. Miłość nigdy nie umiera. A nasza miłość unosi go ku następnej wielkiej przygodzie".

Richard Chamberlain był uznanym aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym, którego kariera trwała niemal sześć dekad. Był laureatem trzech Złotych Globów za role w serialu "Doktor Kildare" oraz miniserialach "Szogun" i "Ptaki ciernistych krzewów". Miał także cztery nominacje do Emmy i jedną do Grammy.

Richard Chamberlain. Pierwsze ważne role

Chamberlain przyszedł na świat 31 marca 1934 roku w Beverly Hills w Kalifornii. Po zakończeniu edukacji trafił do wojska. Stacjonował w Korei w latrach 1956-58, gdzie dorobił się rangi sierżanta. Po powrocie do Los Angeles był współzałożycielem trupy teatralnej Company of Angels. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zaczął pojawiać się w telewizji. Debiutował w odcinku antologii "Alfred Hitchcock przedstawia".

Przełomem w jego karierze okazała się tytułowa rola w serialu stacji NBC "Doktor Kildare". Opowiadał on o młodym, ambitnym lekarzu, który chce zdobyć doświadczenie i pomóc pacjentom, a także zyskać szacunek swego surowego przełożonego. Produkcja była emitowana w latach 1961-1966.

Po zakończeniu pracy nad serialem Chamberlain wyjechał na kilka lat do Anglii. Tam zyskał uznanie za sprawą swoich występów na scenie. Jako pierwszy Amerykanin od czasu Johna Barrymore'a w 1925 roku zagrał Hamleta w Birmingham Repertory Theatre.

"Próbowano, czasami z powodzeniem, wrzucić mnie do show-biznesowej machiny — hitowe role na ekranach i kolejne hity na listach przebojów. Szybka eksploatacja. Na dłuższą metę nie chciałem być tylko gwiazdą, pragnąłem być szanowanym aktorem. Bałem się wypalenia. Postawiłem na szlifowanie swojego rzemiosła" - wyznał wywiadzie dla CBS.

W latach 70. XX wieku Chamberlain zaczął występować w kinie kostiumowym. Zaczęło się od "Kochanków muzyki" (1970) Kena Russella. W "Lady Caroline Lamb" (1971) wcielił się w angielskiego poetę i dramaturga lorda Byrona. Z kolei w "Trzech muszkieterach" (1973) i ich kontynuacji z 1974 roku powierzono mu postać Aramisa. Zagrał główne role w produkcjach telewizyjnych "Hrabia Monte Christo" (1975) i "Człowiek w żelaznej masce" (1977). Bardzo dobrze wypadał także w kinie komercyjnym. Udowodnił to w "Płonącym wieżowcu" (1974), w którym wcielił się w nikczemnego i samolubnego Rogera Simmonsa.

