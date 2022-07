Po sukcesie pierwszego sezonu "Bridgertonów" Rege-Jean Page wyrósł z dnia na dzień na gwiazdę. W efekcie pojawiło się wiele głosów, że to właśnie on powinien być następcą Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Co więcej, wpadł on też w oko producentom serii o agencie 007. Według ubiegłorocznych ustaleń serwisu "PageSix", Rege wciąż jest ich faworytem do zostania nowym Bondem.

Rege-Jean Page: Pierwszy czarnoskóry Bond?

"Producenci dyskutują na temat Rege’a, ale nie podejmą żadnej decyzji, dopóki nie dojdzie do premiery 'Nie czas umierać'. Skupiają się na wielkim finale Daniela Craiga " - zdradziła serwisowi "PageSix" osoba z działu produkcji.



Gdy w kwietniu 2021 Page został poproszony przez dziennik "Mirror" o skomentowanie doniesień, że mógłby zostać nowym Bondem, przyznał, że jest nimi zaszczycony, jednak ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył informacjom, że to on będzie agentem 007.

"Ach, słowo na B. Myślę, że jeśli jesteś Brytyjczykiem i zrobisz coś godnego uwagi, co inni zauważą, zaczyna się o tym mówić. Schlebia mi przynależność do tej grupy Brytyjczyków, którą zauważono" - odpowiedział wymijająco. "Myślę, że posiadanie planów w tym czasie, w którym obecnie się znajdujemy, jest zabawne i trochę mija się z celem, dlatego przestałem jakiekolwiek plany snuć" - dodał.

Rege-Jean Page: Mógłby czytać książkę telefoniczną

22 lipca w ofercie Netfliksa zadebiutował film "Gray Man" , w którym obok Ryana Goslinga i Chrisa Evansa oglądać możemy właśnie Page'a. Tym razem wcielił się o w postać szefa CIA.

"Jest fantastyczny. Ma więcej charyzmy w małym palcu niż większość ludzi w całym ciele. Tak więc oglądalibyśmy go nawet, jak czyta książkę telefoniczną" - mówi reżyser Joe Russo w rozmowie z RadioTimes.com. "Jest niezwykle łebskim aktorem, a do tego ma ten ekranowy czar" - dodał jego brat, Anthony Russo.

