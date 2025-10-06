Rajmund Jarosz nie żyje. Legendarny krakowski aktor miał 90 lat

Informacja o śmierci Jarosza została opublikowana na profilu Piwnicy pod Baranami w serwisie Facebook. Aktor urodził się 9 kwietnia 1935 roku w Truskawcu. Właścicielem tamtejszego uzdrowiska był jego dziadek Rajmund, prezydent miasta Drohobycza.

Rajmund Jarosz. Kariera teatralna

W 1960 roku Jarosz ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W czasie swej kariery występował w Teatrze Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie (w latach 1960-65) oraz Teatrze Rapsodycznym w Krakowie (1965-67). Od 1969 do 2008 roku był związany z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Reklama

Wystąpił tam między innymi w "Dziadach" w reżyserii Konrada Swinarskiego w 1973 roku. W 1983 roku zapis inscenizacji został pokazany w telewizji. Aktor współpracował także z Tadeuszem Kantorem.

Rajmund Jarosz. Wystąpił u legendarnych reżyserów

Jarosz występował także w filmach fabularnych. Mogliśmy zobaczyć go w "Deszczowym lipcu" Leonarda Buczkowskiego z 1957 roku oraz "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa z 1964 roku. Pojawił się także w "Znikąd donikąd" Kazimierza Kutza.