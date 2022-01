Napisany i wyreżyserowany przez pochodzącego z Walii Garetha Evansa indonezyjski "Raid" opowiada o specjalnym oddziale policji, który zostaje zamknięty w kilkupiętrowym budynku zamieszkałym w całości przez najbardziej niebezpiecznych przestępców w kraju. Film Evansa przyniósł sławę nie tylko jego twórcy, ale też odtwórcy roli głównej, Iko Uwaisowi . Trzy lata później zrealizowano sequel zatytułowany "Raid 2: Infiltracja".

Do nakręcenia amerykańskiej wersji "Raid" przymierzano się już od chwili premiery tego filmu w Hollywood. Teraz, jak informuje portal "Deadline", plany te w końcu urzeczywistnią się za sprawą platformy streamingowej Netflix. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Filadelfii, a jego bohaterami będą członkowie agencji DEA próbujący schwytać niebezpiecznego narkotykowego barona.

"Jesteśmy niesamowicie podekscytowani wyjątkową wizją Patricka. Stworzył bardzo oryginalne podejście do materiału wyjściowego przy jednoczesnym szacunku do oryginalnego filmu. Będzie to zarazem coś nowego, co wyznaczy własny kurs w gatunku kina akcji" - twierdzą producenci planowanego remake'u.

Ostatni film Hughesa - "Bodyguard i żona zawodowca" , nie zyskał dobrych opinii zarówno krytyków, jak i widzów. Na premierę czeka już jego kolejne dzieło, film "The Man from Toronto" z Woodym Harrelsonem , Kevinem Hartem i Kaley Cuoco .

