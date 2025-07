Radykalna zmiana w wyglądzie gwiazdora. Teraz trudno go rozpoznać

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Jason Mamoa w trzeciej odsłonie "Diuny" powróci do roli Duncana Idoho. Fanów aktora czeka jednak spore zaskoczenie. Występ w filmie wiązał się w koniecznością metamorfozy, po której jest nie do poznania! "Robię to tylko dla ciebie, Denis" - mówi na najnowszym klipie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Jason Mamoa / FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP / AFP