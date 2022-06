Quentin Tarantino i Roger Avary poznali się w wypożyczalni kaset wideo Video Archives w 1983 roku. Szybko się zaprzyjaźnili, a połączyło ich zamiłowanie do mało znanych filmów. Dzięki swojej wiedzy szybko stali się lokalnymi ekspertami, a klienci wypożyczalni zjawiali się w niej głównie po to, by wypożyczać filmy polecone im przez dwóch słynnych pracowników. Kilka lat później okazało się, że Tarantino i Avary są też ekspertami od tworzenia filmów. Wspólnie napisali bowiem scenariusz filmu "Pulp Fiction" , za który w 1994 roku dostali Oscara.



Reklama

Wideo "Pulp Fiction" (1994)

Teraz dwaj przyjaciele z wypożyczalni startują z nowym projektem. Na 19 lipca tego roku zaplanowano premierę podcastu "The Video Archives Podcast", w którym Tarantino i Avary będą rozmawiać o filmach z ich kolekcji taśm VHS. Obaj chcą ponownie obejrzeć i zrecenzować hity, które wiele lat temu polecali klientom wypożyczalni Video Archives.

Jak wymienia portal "Variety", wśród tytułów, które pojawią się w podcaście, będą m.in. "Ciemna gwiazda", "Moonraker", "Demonoid", "Posłaniec śmierci" czy "Pirania". Tarantino i Avary'emu towarzyszyć w rozmowach będzie córka tego drugiego, Gala Avary.

"Nigdy byśmy nie przypuszczali, że ponad 30 lat po tym jak pracowaliśmy razem za ladą wypożyczalni, będziemy teraz robić to samo, co wtedy - rozmawiać z pasją o filmach na kasetach VHS. Oglądanie filmów sprawiło, że zostaliśmy przyjaciółmi. Miłość do filmów sprawia, że dalej się przyjaźnimy. Otoczyliśmy się więc oryginalną kolekcją z wypożyczalni Video Archives, w której pracowaliśmy, zanim zostaliśmy docenianymi filmowcami. Przeniesiemy się w czasie do złotej ery VHS. Kochamy dyskutować o filmach i chcemy powitać was w naszym podcaście razem z naszą nową pracownicą, Galą. Razem odkryjemy ukryte na naszych półkach klejnoty" - oświadczyli Quentin Tarantino i Roger Avary, zapowiadając nowy projekt.

Quentin Tarantino: Pasjonat 1 / 13 Quentin Tarantino - reżyser, scenarzysta, producent i aktor - w środę, 27 marca, kończy 55 lat. Tarantino urodził się w Knoxville w stanie Tennessee w rodzinie pielęgniarki i muzyka. Rodzice rozstali się krótko po narodzinach syna, Quentin (nadano mu imię na cześć pół-Indianina, odgrywanego przez Burta Reynoldsa w serialu "Gunsmoke") wychował się w mieście Torrance w Kalifornii, gdzie przeprowadził się z matką i ojczymem. Chłopak uczęszczał do szkoły średniej w dzielnicy Harbor City w Los Angeles, jednak porzucił ją w dziewiątym roku nauki. Ważniejsza była dla niego kinematografia, zainteresowanie którą zdradzał od najmłodszych lat. Gdy skończył ich szesnaście, podjął pierwszą pracę - został bileterem w kinie wyświetlającym filmy pornograficzne. Zwolniono go jednak, gdy wyszło na jaw, że nie jest pełnoletni. Źródło: Getty Images Autor: Adam Pretty udostępnij

Kasety z wypożyczalni Video Archives są obecnie własnością Quentina Tarantino. Reżyser kupił je w 1995 roku.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks