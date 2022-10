1 / 9

1000 lat po wydarzeniach, które zmusiły ludzi do ucieczki z planety Ziemia, pojazd kosmiczny, w którym znajdują się nastoletni Kitai Raige (Jaden Smith) i jego ojciec, legendarny Cypher (Will Smith), rozbija się, a oni muszą przetrwać na niebezpiecznej planecie, aż do nadejścia pomocy. Szukając pomocy dla ciężko rannego ojca, Kitai wyrusza w podróż, stawiając czoła nowym gatunkom zwierząt, które opanowały Ziemię, i trudnej do powstrzymania istocie, która wymknęła się spod kontroli podczas wypadku. Ojciec i syn muszą nauczyć się wspólnego działania i wzajemnego zaufania, jeśli chcą mieć jakąś szansę powrotu do domu. Zoë Kravitz wcieliła się w tej produkcji w postać Senshi Raige. Film można zobaczyć w środę o 18:50 na antenie Polsat Film.