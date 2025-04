Przyciągnął do kin prawie milion widzów! Nadchodzą pokazy specjalne

"100 dni do matury" - szykujcie się na pokazy specjalne

Film to coś więcej niż licealna komedia - to historia o przyjaźni, dojrzewaniu i walce o wspólne chwile, zanim życie rozrzuci ekipę w różne strony. Główny bohater, Kapsel, zamiast wkuwać do matury, wpada na szalony plan, by... zatrzymać czas i ocalić swoją paczkę.

Na ekranie zobaczymy nie tylko znanych aktorów jak Małgorzata Foremniak, Jacek Koman czy Piotr Głowacki, ale też polskich influencerów - m.in. Świeżego, HiHanię, Mortalcia, Postiego, Kwolcziego i wielu innych. Co więcej, twórcy postawili na bezpośredni kontakt z widzami - obsada odwiedza kina w całej Polsce, rozmawia z publicznością i tworzy wyjątkową atmosferę wokół seansów.

Reklama

Film już obejrzało ponad 940 tysięcy widzów, a jeśli uda się przebić magiczny próg miliona - może powstać druga część!

Zdjęcie "100 dni do matury" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Producent filmu, Łukasz Wojtyca, podkreśla, że to właśnie zaangażowanie widzów sprawiło, że "100 dni do matury" stało się czymś więcej niż filmem.

"To ogromna radość widzieć, że nasz film trafia do widzów z taką siłą. Ich reakcje i zaangażowanie są bezcenne - obecność w kinach, wzruszenia po seansach, rozmowy, które zostają na długo. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszej influencerskiej obsady - obecnej na dziesiątkach seansów w całej Polsce - ten projekt stał się czymś więcej niż filmem. To zjawisko jakiego nie widzieliśmy w polskich kinach. Jeśli przekroczymy milion widzów, druga część '100 dni do matury' stanie się faktem" - mówi Łukasz Wojtyca, producent filmu i prezes Ekipa Holding.

Reżyserem filmu jest Mikołaj Piszczan, za scenariusz odpowiada Łukasz Zdanowski. Producentami są Laniakea Pictures, Ekipa Holding i Watchout Studio, a za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.

Zobacz też: Jest legendą polskiego kina. Opowiedział o tym pierwszy raz!